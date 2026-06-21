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רגע מאסון: הטייס עמד לנחות כשלפתע גילה מטוס שמתחיל המראה - באותו מסלול

מינהל התעופה הפדרלי של ארה"ב חוקר מקרה בו שני מטוסים בנמל התעופה הבינלאומי בוסטון לוגן ביום שבת התקרבו זה לזה בצורה מסוכנת | ה-FAA מסר כי טיסה של דלתא איירליינס, החלה בנחיתה במסלול בנמל התעופה של בוסטון, בזמן שמטוס אחר המריא באותו זמן ממסלול המראה מצטלב (תעופה)

כמעט אסון על המסלול (צילום: AI)

דרמה על המסלול: שני מטוסי נוסעים כמעט התנגשו זה בזה על מסלולי המראה מצטלבים בנמל התעופה הבינלאומי בוסטון לוגן. מינהל התעופה הפדרלי של ארה"ב (FAA) חוקר את המקרה.

התקרית החמורה התרחשה בבוקר שבת בשעה 11:35, כאשר בקרי תנועה אווירית אישרו בטעות למטוס בואינג 737 של אמריקן איירליינס להמריא, בדיוק בנתיב של מטוס איירבוס A319 של דלתא איירליינס שנחת.

על פי הדיווחים, טיסת דלתא, שנשאה 129 נוסעים ושישה אנשי צוות, הייתה במרחק מטרים ספורים מנחיתה על מסלול 33L. הטייסים הבחינו לפתע במטוס של אמריקן איירליינס דוהר לאורך מסלול ההמראה החוצה מימינם.

טייסי דלתא שהבינו את הסיטואציה ביטלו מיד את הנחיתה, ביצעו סיבוב פתאומי וטיפסו אלפי רגל בשניות כדי למנוע התרסקות. מערכת התרעה בתא הטייס התריעה בפניהם גם על סיכון תנועה פוטנציאלי.

נראה כי פקח הטיסה כלל לא היה מודע לטעות המסוכנת עד לאחר שהטייסים טיפסו משם. טיסת דלתא נחתה בשלום בניסיון הנחיתה השני והסופי שלה מאוחר יותר.

דובר דלתא, שציין כי אין דבר חשוב יותר מבטיחות, אישר כי צוות טיסה 2351 פעל לפי נהלים שנקבעו בתיאום עם בקרת התנועה האווירית והתקרב לנחיתה במסלול הגישה לנמל התעופה לוגן.

תאונהמסלולדלתא איירליינסאמריקן איירליינס

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