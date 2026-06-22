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ההשפלה ההיסטורית של ואנס בלוצרן: כך זה התרחש דקה אחר דקה 

רגעים קשים עברו אתמול על סגן הנשיא ג'יי די ואנס, זה שהשפיל את ישראל באופן קשה בימים האחרונים | מהסירוב של המשלחת האיראנית להצטלם עמו, ועד ההתעלמות המכוונת והמשפילה של הקטארי, כל זה - מול המצלמות (סקירה) 

3תגובות

המעמד הבינלאומי של ארה"ב הגיע אתמול לשפל חדש. סגן נשיא ארה"ב של אמריקה, הראשון השני בסדר הירושה אחרי מנהיג העולם החופשי, "חטף" מכל הכיוונים בפסגה האיראנית בשוויץ.

ההשפלה הראשונה התרחשה כאשר שעה קלה קודם הפגישה הכריזו האיראנים על סגירת מצרי הורמוז, מהלך שלא גרר אף תגובה אמריקנית - רשמית או לא-רשמית בעניין. האמריקאים החליטו להמשיך עסקים כרגיל ולהיכנס לאולם הדיונים בבורגנשטוק כאשר רק ספינות איראניות רשאיות לעבור במצרים.

באופן תמוה, החליטו הנציגים האמריקאים להגיע ראשונים לפסגה באתר הנופש השוכן לצד אגם לוצרן, בזמן שכולם ממתינים לבואם של האיראנים.

במונחים דיפלומטיים, מקובל כי הצד החזק הוא זה שנכנס אחרון לאולם המשא ומתן. החלשים, הם אלו שמחכים.

לפי דיווחים מאומתים הלילה, ארה"ב תיאמה עם המתווכות האיסלאמיות, קטאר ופקיסטן, כי תתקיים תמונה משותפת באולם הדיונים לצד דגלי ארה"ב, פקיסטן, קטאר ואיראן.

הדבר היה על דעתם של האיראנים שאף הביאו צלמים מטעמם כדי לתעד את הפגישה, את התמונה המשותפת ואולי אפילו לחיצת ידיים.

אלא שכאשר הגיעו האיראנים - לאחר המתנה מביכה של סגן נשיא המעצמה הגדולה בעולם, התרחשה דרמה באולם כאשר שר החוץ האיראני הבהיר לראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף כי הוא אינו יכול לשהות באולם בזמן שהנציג האמריקני נמצא במקום.

בתיעוד שפורסם ניתן לראות את ההלם על פניו של סגן נשיא ארה"ב כשהוא חווה את מבוכת הענק מול המצלמות.

אלא שבכך לא הסתיימה ההשפלה של ארצות הברית וסגן הנשיא שלה ג'יי די ואנס. בזמן שהאחרון מנסה להתאושש מהמכה האחרונה, נכנס לאולם ראש הממשלה הקטארי מוחמד א-תאני לאולם הכינוסים.

ג'יי די ואנס נראה שמח לקראת האורח שמדינתו תרמה זה עתה מטוס בואינג בשווי מאות מיליונים לנשיא ארה"ב. אלא שבמקום ללחוץ יד לסגן הנשיא, נראה ראש ממשלת קטאר "מדלג" לחלוטין על ג'יי די ואנס ומתעלם ממנו כאילו אינו קיים.

סגן הנשיא נראה מנסה למשוך תשומת לב ומחליף עימו כמה מילים, ונענה בתגובה קרה ומרוחקת. אגב, עד כה לא ברור מה גרם להתנהגות הזו של הקטארי.

ברשתות החברתיות הגיבו בהלם להשפלה ההיסטורית שחוותה ארה"ב מול המצלמות.

"במקום להישאר במקום, סגן הנשיא ג'יי די ואנס היה אמור לקחת את הדברים ולעזוב את המקום ברגע שהאיראנים לא הסכימו להצטלם. זה מה שהייתה עושה כל מדינה שמכבדת את עצמה. ואנס הביא את מעמדה של ארצות הברית בעולם לשפל חדש", סיכמו זאת גולשים ברשת החברתית X.

שוויץלוצרןג'יי די ואנס

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0 תגובות

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3
בושות....שפל חדש
רחל
2
המעצמה לשעבר ......
ביבי
1
מגיע לא ריקאים, המשך יבוא.
פוקימון

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