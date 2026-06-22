"אנחנו אוהבים את פקיסטן", אמר אתמול סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס בחיוך למצלמות.

בעלת בריתה החדשה של ארצות הברית, קטאר, לצד פקיסטן - המדינה שהחביאה את בן-לאדן לפני שני עשורים, הפכו למדינות הקרובות ביותר לממשל טראמפ.

אלא ששתי המדינות הללו, פקיסטן וקטאר - המכונות "מתווכות" בהסכם שבין ארה"ב, ישראל, איראן ולבנון - אינן מכירות כלל בקיומה של אחת מהמדינות המדוברות - ישראל.

המציאות הזו יצרה קונפליקט בניסוח ההצהרה לאחר הפגישה, כאשר הצדדים חיפשו נואשות דרך להזכיר את ישראל - מבלי להזכיר את שמה.

ההתנהלות האנטי-ישראלית של ממשל טראמפ בראשות ואנס באה לידי ביטוי כאשר בהצהרה הרשמית הושמט שמה של ישראל לחלוטין מהמסמך הרשמי - למרות שחלקים נרחבים ממנו עסקו בה ובמלחמה שמנהל צה"ל בלבנון.

וכך מדברים על ישראל מבלי להזכיר אותה:

"יתר על כן, הצדדים הסכימו על הקמת תא לפירוק סכסוכים, בין הצדדים, הרפובליקה הלבנונית ובהנחיית המתווכים, כדי להבטיח את ההקפדה על סיום הפעולות הצבאיות בלבנון בהתאם למזכר ההבנות. שיחות טכניות יימשכו בשארית השבוע באתר הנופש בורגנשטוק בכל הסוגיות."

ההתנהלות המבישה הלילה באישור ארה"ב הגיעה שעות לאחר שאמש (ראשון) הפנתה עיתונאית ערבייה שאלה לסגן הנשיא בנוגע לסוגיית לבנון, תוך שהיא חוזרת פעם אחר-פעם על המושג "רצח עם" בהקשר הישראלי.

במקום להעמיד אותה על טעותה, או לכל הפחות להצהיר כי זו אינה עמדתה של ארה"ב, סגן הנשיא ענה על השאלה כי "ארה"ב עובדת קשה כדי להגיע להפסקת אש בלבנון", תוך שהוא מאשר דה-פקטו כי ישראל אכן מבצעת רצח עם בלבנון.