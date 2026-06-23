ויטאליק בוטרין, ממייסדי רשת את’ריום ואחת הדמויות הבולטות בעולם הקריפטו, פתח השבוע בניסוי יוצא דופן שמסעיר את קהילת הבלוקצ’יין והבינה המלאכותית כאחד. בפוסט שפרסם ברשת X (לשעבר טוויטר), חשף בוטרין כי כתב בעבר מסמך תחת שם בדוי – וכעת הוא מזמין את הציבור ואת חוקרי הבינה המלאכותית לנסות ולזהות אותו.

לדבריו, מדובר במסמך “בעל חשיבות בינונית” שנכתב בין השנים 2020 ל-2026, ואחד מתוך מאות עד אלפי פרסומים הקשורים לאקוסיסטם של את’ריום. “אני מוכן להקריב חלק מהאנונימיות שלי לטובת ניסוי”, כתב בוטרין, והבהיר כי מטרת האתגר היא לבחון עד כמה ניתן להשתמש בכלים של ניתוח סגנון (Stylometry) כדי לחשוף זהויות מאחורי טקסטים אנונימיים.

לבוטרין יתרון ייחודי כ”נבדק”: לאורך השנים הוא פרסם מיליוני מילים - פוסטים בבלוג, מאמרים טכניים ודיונים בפורומים. מאגר עצום זה מאפשר למודלים של למידת מכונה לנתח דפוסי כתיבה, מבנה משפטים ואוצר מילים, ולנסות לקשור בין טקסטים שונים לאותו מחבר.

האתגר מגיע על רקע דיון הולך ומתרחב סביב יכולותיה של הבינה המלאכותית לפגוע באנונימיות ברשת. בעוד עולם הקריפטו נבנה במידה רבה על רעיון הפסאודונימיות - היכולת לפעול תחת זהות שאינה חושפת את האדם שמאחוריה - כלים מתקדמים לניתוח טקסט עלולים לערער את ההנחה הזו.

בוטרין עצמו רומז כי מדובר ביותר ממשחק אינטלקטואלי. זהו “מבחן לחץ” למנגנוני האנונימיות שעליהם נשענים משתמשים רבים – ממפתחים ועד משקיעים. נכון לעכשיו, אף גורם לא הצליח להוכיח כי זיהה את המסמך המדובר.

במקביל, בוטרין ממשיך להרחיב את פעילותו לכיוונים יצירתיים חדשים. לאחרונה הודיע כי הוא מפחית את כתיבת המאמרים הטכניים לטובת פרויקט ספרותי – רומן מדע בדיוני בשם “Veridia”, העוסק בממשל מבוזר, הצבעה ריבועית ושילוב AI בקבלת החלטות. שני פרקים ראשונים כבר פורסמו באתרו האישי.