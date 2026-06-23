אירוע חריג בשדה התעופה: מטוס של סאות'ווסט איירליינס נפגע על ידי רכב קרקעי בנמל התעופה הבינלאומי של ממפיס שבארצות הברית ביום ראשון. כלי הרכב נלכד זמנית תחתיו במהלך עליית הנוסעים למטוס.

התקרית אירעה עם טיסה 4013 של סאות'ווסט, שהייתה בדרכה לדאלאס, כאשר כלי רכב קרקעי פגע במטוס על המסלול בסביבות אחר הצהריים או שעות הערב המוקדמות. לא דווח על נפגעים בקרב הנוסעים או הצוות.