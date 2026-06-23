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איך זה קרה?

הנוסעים עלו על המטוס שהתכונן להמראה - ואז קרה דבר בלתי צפוי | צפו

אירוע חריג בנמל התעופה הבינלאומי של ממפיס: טיסה של סאות'ווסט איירליינס שעמדה להמריא, נפגעה מרכב קרקעי בשטח השדה - ממש לפני ההמראה | התקרית התרחשה ביום ראשון בזמן שנוסעים עלו למטוס, מה שגרם לעיכוב משמעותי בפעילות השדה (תעופה)

המשאית שנתקעה במטוס
המשאית שנתקעה במטוס| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

אירוע חריג בשדה התעופה: מטוס של סאות'ווסט איירליינס נפגע על ידי רכב קרקעי בנמל התעופה הבינלאומי של ממפיס שבארצות הברית ביום ראשון. כלי הרכב נלכד זמנית תחתיו במהלך עליית הנוסעים למטוס.

התקרית אירעה עם טיסה 4013 של סאות'ווסט, שהייתה בדרכה לדאלאס, כאשר כלי רכב קרקעי פגע במטוס על המסלול בסביבות אחר הצהריים או שעות הערב המוקדמות. לא דווח על נפגעים בקרב הנוסעים או הצוות.

המשאית שנתקעה במטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

חברת התעופה סאות'ווסט איירליינס אישרה כי המטוס הוצא משירות לצורך בדיקה והוחלף במטוס חלופי כדי להשלים את המסלול. האירוע נחקר באמצעות מערכת ניהול הבטיחות של חברת התעופה. הפעילות בשדה התעופה נמשכה ללא הפרעות משמעותיות, וצוותי חירום הגיעו למקום.

תאונהמטוס
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