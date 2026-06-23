מצר הורמוז נפתח מחדש לשיט, אך בעלי אוניות המטען מוצאים את עצמם לכודים בין שתי מערכות של הנחיות רשמיות הסותרות זו את זו לחלוטין, כך לפי דיווח של ה'פיינשל טיימס'.

הממשל באיראן מצהיר כי כלי שיט נדרשים לקבל אישור מפורש מטהראן בטרם יחצו את המצר. לפי הדרישה האיראנית, על הספינות להיצמד לקו החוף של המדינה, כאשר מי שיפר את ההנחיות הללו עלול לספוג עונשים או להיות מוחזר לאחור.

מנגד, ארצות הברית ומספר חברות ביטוח מערביות מנחות את בעלי הספינות לפעול בצורה הפוכה לחלוטין. הגורמים המערביים קוראים לכלי השיט לנוע בצד של עומאן, תוך שהם מדגישים כי באזור זה קיים כיסוי אווירי אמריקאי המגן על התנועה הימית.

המצב הנוכחי מציב את בעלי האוניות במילכוד ממשי ורב סיכונים. בחירה במסלול המומלץ על ידי ארצות הברית כרוכה בסיכון קשיח של מעצר כלי השיט בידי איראן או חשיפה לפעולות עוינות אחרות מצד טהראן.

השפל החדש של טראמפ - זו המשמעות מאחורי הצעד המסוכן ישראל גראדווהל | 16:45

מנגד, היצמדות למסלול הנדרש על ידי איראן מעמידה את החברות בפני סיכון של סנקציות מצד הממשל האמריקאי. הסיבה לכך היא שהרשות שטהראן הקימה לצורך ניהול מעבר הספינות כבר נתונה תחת סנקציות רשמיות של וושינגטון.

מתווך ביטוח מטענים הגדיר את המצב הנוכחי במילים בוטות וישירות, וציין כי "הכל הולך להסתיים בדמעות" בשל המורכבות הקיצונית של המצב. לפי הערכה של אותו גורם, מדובר רק בעניין של זמן עד לפיצוץ הבא במצרי הורמוז.

למרות חילוקי הדעות והאיומים, התנועה הימית במצר רושמת מגמת התגברות משמעותית. יותר מ-30 ספינות חצו את נתיב השיט במהלך ה-24 השעות האחרונות, נתון המהווה את פרק הזמן העמוס ביותר שנרשם במצר מאז פרוץ המלחמה ב-28 בפברואר.