טראמפ מתרסק: זה מה שחושבים האמריקאים על ההסכם עם איראן

פופולריות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צנחה לרמת השפל הנמוכה ביותר בכהונתו השנייה והגיעה ל-34 אחוזי תמיכה בלבד.

על פי סקר חדש של סוכנות הידיעות רויטרס ומכון איפסוס, המלחמה שניהל הממשל הרפובליקני נגד איראן פגעה קשות במעמדו הציבורי של הנשיא, שהחל את תקופת כהונתו הנוכחית עם 47 אחוזי תמיכה.

​הנתונים הרשמיים מצביעים על אכזבה עמוקה של הציבור האמריקאי מתוצאות העימות הצבאי במזרח התיכון.

רק 23 אחוזים מהמשיבים בסקר סבורים כי ארצות הברית נמצאת כעת במצב חזק יותר מול איראן בהשוואה לנקודת הפתיחה של המלחמה.

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לעומת זאת, 35 אחוזים מהאזרחים קבעו כי המדינה יצאה מוחלשת מן המערכה, בעוד שאר המשתתפים השיבו כי לא חל שינוי במעמד המעצמה או שאינם בטוחים בכך.

​חוסר האמון הציבורי בא לידי ביטוי גם ביחס להסכם הפסקת האש שנחתם ב-17 ביוני בין טראמפ לבין נשיא איראן מסעוד פזשכיאן.

כ-63 אחוזים מהאמריקאים הצהירו כי להערכתם ההסכם הנוכחי לא יוביל לשלום בר-קיימא בין המדינות. רק 24 אחוזים מכלל הציבור סבורים כי המלחמה הייתה שווה את המחיר הכלכלי והאנושי ששילמה המדינה, בעוד שמחצית מהנשאלים קבעו באופן חד-משמעי כי העימות לא היה כדאי.

​ההסכם הראשוני אמנם הוביל לירידה מהירה במחירי הנפט הגולמי בעולם לאחר שפתח מחדש את נתיבי השיט, אך מחירי הדלק עבור הצרכן האמריקאי נותרו גבוהים באופן משמעותי.

​הצניחה בנתוני התמיכה בנשיא מיוחסת גם למשברים פנימיים, ובראשם שיעור תמיכה נמוך של 22 אחוזים בלבד בטיפול ביוקר המחיה. כמו כן, המדיניות התוקפנית לגירוש מהגרים בלתי חוקיים, שכללה עימותים קטלניים עם פעילי זכויות אדם, הורידה את התמיכה במדיניות ההגירה של הממשל ל-37 אחוזים בלבד, הנתון הנמוך ביותר שנרשם בכהונה הנוכחית.

​ההיחלשות הפוליטית של הנשיא הרפובליקני מעוררת דאגה עמוקה במפלגתו לקראת בחירות האמצע לקונגרס שייערכו ב-3 בנובמבר. מהסקר עולה כי רק 17 אחוזים מהמצביעים העצמאיים הרשומים מתכוונים להצביע עבור המועמד הרפובליקני במחוז שלהם, לעומת 34 אחוזים שהצהירו כי יעניקו את קולם למועמד מהמפלגה הדמוקרטית.

​הסקר הלאומי של סוכנות הידיעות רויטרס ומכון איפסות נערך במשך חמישה ימים והסתיים ביום שני האחרון. במסגרת המחקר נאספו תשובותיהם של 1,262 בוגרים ברחבי ארצות הברית, כאשר מרווח הטעות של הנתונים עומד על שלושה אחוזים לכל כיוון.