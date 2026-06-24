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קובעים מציאות בשטח

אסטרטגיה מרושעת: זה מה שבאמת עומד מאחורי ההודעה על פתיחת הורמוז

מצרי הורמוז נפתחים בהדרגה, אולם המעבר עדיין לא בטוח בעקבות המוקשים הרבים שהונחו במים על ידי איראן | היום בישרה עומאן על מהלך חדש במיצר שצפוי להגביל את תנועת הספינות - בינתיים זה בחינם (בעולם)

עראקצ'י בעומאן (צילום: משרד החוץ של עומאן)

עומאן הודיעה כי היא פותחת שני נתיבי שיט זמניים מצפון ומדרום לנתיב הקיים במצר הורמוז, ומציעה מעבר חופשי לחלוטין ללא גביית אגרות.

אלא שמאחורי ההודעה על "המעברים הבטוחים", קיימת הערכה כי עומאן תנצל לצד את צמצום הנתיבים במיצר כדי להכריח ספינות לשלם אגרה בעוד כחודשיים.

למרות שאיראן התחייבה להסיר את המוקשים הרבים שהוטמנו במצר, מעריכים כי היא דווקא תנצל את המצב הקיים לצורך סחיטה אפקטיבית של ספינות בעתיד.

ההחלטה התקבלה במטרה "לאפשר לכלי שיט מסחריים המבקשים לעזוב את האזור לעשות זאת בבטחה", ומיישמת בפועל את ההבנות המדיניות שהושגו לאחרונה בין ארצות הברית לאיראן.

​המסדרונות הימיים החדשים הוקמו בתיאום עם ארגון הימאות הבינלאומי, לאחר שעומאן קבעה כי מערך הפרדת התנועה הרגיל במצר "אינו בטוח" עוד לשימוש.

הנתיב הקבוע, אשר אומץ על ידי האו"ם בשנת 1968 ועובר במים הטריטוריאליים של עומאן ושל איראן, סובל מסיכונים ביטחוניים גבוהים ומחשש מוגבר מפני התנגשויות של ספינות.

​מצר הורמוז נחשב לעורק תחבורה חיוני במיוחד עבור הכלכלה העולמית, כאשר לפני פרוץ מעשי האיבה עברה דרכו כחמישית מאספקת הנפט והגז הטבעי הנוזלי לכלל המדינות.

​במסגרת תוכנית הפינוי, כלי השיט יקובצו תחילה באזור המתנה מוגדר במים בינלאומיים, ומשם יקבלו הנחיות פרטניות לגבי מועד היציאה והמסלול שעליהם לבחור. הפטור הנוכחי מתשלום מבוסס על הסכם ביניים אמריקני-איראני למשך 60 יום, כאשר נציגי איראן ועומאן כבר החלו בשיחות לבחינת עלויות השירותים הימיים והסדרי הניווט לטווח הארוך.

בינתיים, איראן ועומאן קובעות מציאות בשטח, לנתיבים ימיים הנמצאים תחת שליטתם.

איראןעומאן

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