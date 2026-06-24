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טראמפ חושף: הסכום המטורף שיופשר לאיראן - כבר בימים הקרובים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום לרשת פוקס כי פקחים של סבא"א וארה"ב יורשו להכנס לאתרים בהם נמצא האורניום, בניגוד לעמדה הרשמית של איראן | הנשיא הדגיש כי מבחינתו, "אין לחץ" (מדיני)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית התראיין היום (רביעי) לרשת 'פוקס ניוז' וטען כי ארה"ב וסבא"א יורשו להכנס לאתרי הגרעין בהם נמצא האורניום המועשר מאוד של איראן.

עם זאת, הנשיא טען כי "אין דחיפות" לבצע את הצעד המדובר.

"אין דחיפות להכניס את הבודקים לאיראן", אמר טראמפ. עם זאת, הוא הבטיח כי "הבודקים האמריקאים ייכנסו יחד עם בודקי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי לאתר את האורניום המועשר".

יצוין כי איראן הכחישה מספר פעמים השבוע את הטענה לפיה פקחי הסוכנות הבינלאומית יורשו להיכנס לאתרים שהותקפו במהלך המלחמה.

לפי העמדה הרשמית באיראן, אם יורשו פקחים להכנס יהיה זה אך ורק למספר אתרים אותם יבחר המשטר בעצמו, מה שמרוקן מתוכן את המהלך כולו.

בנוסף, חשף נשיא ארה"ב כי איראן תקבל כבר כעת, בשלב הראשון של ההסכם, "סיוע הומניטרי" במזון וציוד בשווי 500 מיליון דולרים (חצי מיליארד) שיופשרו לטובת תשלום לחקלאים אמריקנים על תבואה.

הסיוע שיועבר לאיראן צפוי לספק מרחב נשימה למשטר, באופן שישחרר כספים שיועדו לסיוע לצורך פעילות הטרור של משמרות המהפכה.

דונלד טראמפ

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