בצעד חריג ודחוף, פנה השבוע סגן שר ההגנה האמריקני, סטיב פיינברג, לראשי תעשיית הביטחון בארצות הברית בדרישה להגיש תוכניות מפורטות להגדלת קצב הייצור של מערכות נשק קריטיות.

על פי דיווח ב'וושינגטון פוסט' הלילה (בין שבת לראשון), התעשייה קיבלה אולטימטום של 21 יום בלבד להציג תוכניות פעולה שיאפשרו "לוחות זמנים מהירים ואגרסיביים יותר באופן משמעותי".

המהלך משקף את הדחיפות הביטחונית שבה נמצאת ארצות הברית, בעיקר לאור המתיחות המתמשכת עם איראן והתחרות האסטרטגית מול סין. פיינברג הבהיר במזכר שפרסם משרד ההגנה כי "מחזורי פיתוח שנמשכים שנים אינם מקובלים" וכי על התעשייה "להאיץ באופן דרמטי את לוחות הזמנים של התוכניות ולהרחיב עכשיו את יכולת הייצור".

הדרישה האמריקנית מגיעה בעקבות חמישה חודשים של מערכה צבאית נגד איראן, שבמהלכה התברר כי למרות התקיפות האמריקניות, התוכנית הגרעינית האיראנית לא הושמדה. על פי הערכות מודיעין, טהראן עדיין מחזיקה במלאי של כ-440 קילוגרם אורניום מועשר ברמה של 60 אחוזים - כמות המספיקה לייצור תשע עד עשר פצצות אטום.

על פי המזכר שפרסם משרד ההגנה, התעשייה נדרשת להתמקד בהגדלת הייצור של "יכולות קריטיות" - ביטוי שככל הנראה מתייחס למערכות הגנה אווירית, טילים מדויקים ומערכות סייבר מתקדמות. הדרישה לקיצור משמעותי של זמני האספקה מעידה על כך שארצות הברית מתכוננת לתרחישים מבצעיים נוספים בטווח הקרוב.

גורמים בתעשיית הביטחון האמריקנית מעריכים כי המהלך נובע גם מהצורך לחזק את מלאי הנשק האמריקני לאחר חודשים של פעילות צבאית אינטנסיבית במזרח התיכון.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שממשל טראמפ מפעיל לחץ על תעשיית הביטחון. עם זאת, האולטימטום של 21 יום בלבד להגשת תוכניות מפורטות נחשב לחריג ומעיד על דחיפות מיוחדת.

התעשייה צפויה להגיש את התוכניות עד סוף החודש, ומשרד ההגנה צפוי לבחון אותן במהירות ולאשר את אלו שיוכלו להיכנס לתוקף באופן מיידי.