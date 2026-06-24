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המשלוח מארה"ב התעכב - שוויץ שוקלת לעבור למתחרה: ישראל 

משלוח מערכת יירוט מדגם פטריוט אמריקנית התעכבה ולא הגיעה בזמן לשוויץ, מדינה שביטחון אזרחיה עומד מעל לכל שיקול אחר | בתגובה, שוויץ בחנה לרכוש מערכת ממדינה אחרת - אחת האופציות היא ישראל | כל הפרטים (חדשות) 

שיגור כיפת ברזל (צילום: אתר דובר צה"ל)

ממשלת שווייץ פתחה במשא ומתן רשמי עם יצרניות ביטחוניות מצרפת, מדרום קוריאה ומישראל, במטרה לרכוש מערכת הגנה אווירית שנייה עבור המדינה. על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, הצעד נועד לתת מענה מידי לאיומים הביטחוניים הגוברים וכן להפחית את התלות הביטחונית של המדינה בספק יחיד.

שר ההגנה השווייצרי, מרטין פפיסטר, ציין כי העסקה החדשה עם אחת המדינות, ובהן ישראל, צפויה להיות יקרה באופן משמעותי מחבילת טילי הפטריוט המקורית שעלותה נאמדה בכ-2.5 מיליארד דולר. לדבריו, המטרה היא להבטיח מערכת מבצעית בהקדם האפשרי, למקרה שהעסקה האמריקאית לא תצא לפועל כמתוכנן.

ראש מינהל הרכש הביטחוני הלאומי של שווייץ, אורס לוהר, הבהיר במסיבת עיתונאים כי המערכת שנבחנת מול ישראל אינה מערכת חץ. ממשרד ההגנה השווייצרי נמסר כי "בנוסף, מערכת שנייה מפחיתה את התלות בספק יחיד ובשרשרת אספקה אחת, ובכך מחזקת את ביטחון האספקה". ההחלטה התקבלה בשל הידרדרות המצב הביטחוני באירופה.

הפנייה לישראל ולמדינות הנוספות הגיעה לאחר שחלה דחייה של ארבע עד חמש שנים בלוח הזמנים של אספקת מערכות הפטריוט מארצות הברית, שנרכשו בשנת 2022, עקב המלחמה באוקראינה. משרד ההגנה השווייצרי הודיע כי חידש כעת את התשלומים לארצות הברית שהוקפאו בעבר, וכי האספקה האמריקאית עשויה להתחיל בשנת 2027.

כיפת ברזלשוויץ

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