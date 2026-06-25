סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הודיע הערב (חמישי) כי הוא מתכנן ישיבה משותפת של קצין מסנטקום יחד עם בכיר במשמרות המהפכה סביב שולחן אחד.

סגן הנשיא אף הוסיף כי "זה יפתור בעיות רבות בעתיד".

"הוחלט כי ישלחו מישהו ממשמרות המהפכה לבלות בדוחא עם מישהו מסנטקום", אמר סגן נשיא ארה"ב.

מדובר באמירה תמוהה וחסרת תקדים, לאור העובדה שמשמרות המהפכה נחשבות לארגון טרור בארה"ב, בכך תתן ארה"ב לראשונה לגיטימציה רשמית למעמדה של המשמרות.

ואנס אף התפאר בכך שאיחוד האמירויות יושבות לשיחות ישירות עם איראן, למרות שהאמירתים הם ה"הכי תקיפים והכי פרו-ישראלים במפרץ".

"האמירתים הם הכי תקיפים, והמדינה הכי תומכת בישראל במדינות המפרץ", אמר ואנס, ו"הם מנהלים שיחות עם האיראנים שלא קרו מעולם קודם, כולל עם משמרות המהפכה האיסלאמית, על סוגים שונים של תמריצים כלכליים", התפאר סגן הנשיא.