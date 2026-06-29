אב ובנו חולצו בחיים אמש (ראשון) מתוך הריסות מבנה שקרס במדינת לה גואירה שבוונצואלה, ארבעה ימים לאחר רעידות האדמה הקשות שפקדו את המדינה.

השניים פונו מהמקום באלונקות בד מאולתרות אל אמבולנס שהמתין להם, כשהם במצב חלש מאוד ועוטים מסכות, לעיני המון אדם שהתאסף ברחובות המלאים בטרושת.

​החילוץ המוצלח בוצע בתום 12 שעות של עבודה קפדנית מצד צוותי הצלה מצרפת ומארצות הברית, אשר סרקו את המבנה הרעוע באמצעות מצלמות חיפוש מיוחדות.

לפי הדיווחים בצרפת, השניים היו קבורים בעומק של שלוש קומות בתוך הבניין שקרס על עצמו.

"אנחנו לא יכולים לגשת מהצד מחשש ששברי הבניין יתמוטטו על ראשנו, הדרך היחידה היא לחפור מלמעלה", הסבירו החיילים הצרפתים.

במשך שעות ארוכות, הורידו המחלצים תרופות, מזון ושתייה לאב והבן שתקשרו איתם באמצעים מיוחדים.

האירוע העניק שבריר של תקווה למחלצים, במיוחד לאור קביעת המומחים כי הסיכוי למצוא בני אדם בחיים יורד בצורה דרמטית לאחר 72 שעות מהרעש.

​חבר בכוחות ההגנה האזרחית של צרפת, שהשתתף במבצע החילוץ, תיאר את המצב הרפואי ומסר כי "הם חלשים ביותר, כפי שיהיה כל מטופל הלכוד תחת הריסות במשך ארבעה ימים, אז אנחנו עושים כל שניתן כדי להחזיר להם נוזלים ולתת תרופות שונות במהלך תהליך החילוץ, שמתקדם לאט מאוד".

​מלבד הכוחות הצרפתיים, פועלים במקום מחלצים מארצות הברית אשר הצליחו להציל יום קודם לכן אם ותינוק בן תשעה חודשים, וכן צוות מארגנטינה המסתייע בכלבי גישוש. לפחות 33 בני אדם חולצו במהלך סוף השבוע על ידי כוחות הסיוע השונים הפועלים באזור, כך על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס.

​מדינת המחוז החופית לה גואירה ספגה את הפגיעה הקשה ביותר ברעידות האדמה שהתרחשו ביום רביעי האחרון. על פי הנתונים הרשמיים, אסון הטבע הוביל למותם של לפחות 1,450 בני אדם, ועשרות אלפי תושבים נוספים עדיין מוגדרים כנעדרים בשטח.