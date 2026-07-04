ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח ביום שישי עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ובירך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של ארה"ב. בתום השיחה סיכמו השניים להיפגש בקרוב בארה"ב, כשהמועד המסתמן הוא חודש ספטמבר, סביב עצרת האו"ם בניו יורק.

בכיר ישראלי אמר כי עוד לא נקבע מועד סופי לפגישה וכי ייתכן שהשבוע הבא יהיה מוקדם מדי לקיום הביקור, בשל נסיעתו של טראמפ לטורקיה: "ייתכן שהביקור יתקיים בשבוע שלאחר מכן".

הערב טראמפ אמר לאתר "אקסיוס" כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש ממנו פגישה בבית הלבן, וכי היא עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא, לאחר שובו של טראמפ מפסגת נאט"ו. לדבריו, "אנחנו מסתדרים טוב מאוד. הוא יודע מי הבוס".

במקביל, מיליונים חלפו במהלך השבת על פני ארונו של המנהיג האיראני המחוסל עלי חמינאי בטהראן. המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, ביקש להשתתף במסע ההלוויה ההמוני של אביו, אך גורמי הביטחון סירבו מחשש שישראל תחסל אותו או תאתר את מקום מחבואו, כך דווח ב"ניו יורק טיימס". לפי הדיווח, חמינאי הבן לא נראה בפומבי מאז שנפצע קשה בתקיפה שבה חוסל אביו.