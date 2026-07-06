הנהגת ארגון חמאס צפויה להכריז בזמן הקרוב על פירוק הגוף המנהל את רצועת עזה, המכונה "הוועדה למעקב אחר הפעילות הממשלתית".

לפי דיווח בעיתון א-שרק אל-אווסט, המסתמך על שני מקורות בארגון הטרור, המהלך הנוכחי מסמן את סיום תפקידו של הגוף ששימש בפועל כממשלת הארגון ברצועה מאז תפס את השלטון. גורמים בעזה אישרו את הפרטים גם בשיחה עם כתבי חדשות ישראליים.

​גורמים בחמאס ציינו כי הצעד נועד לאפשר את כניסתה של "ועדת ניהול עזה" לרצועה, גוף המוכר גם בשם "ועדת הטכנוקרטים" ויוובל על ידי עלי שעת'. המקורות חלוקים לגבי מועד הפרסום הרשמי, כאשר נציג אחד טען כי ההודעה תימסר כבר מחר, בעוד נציג אחר הדגיש כי המועד קרוב אך טרם נקבע סופית.

​במקביל לשינויים המבניים ברצועה, מקורות פלסטיניים דיווחו כי סבב שיחות חדש יתחיל בקהיר בתוך כיומיים.

המפגשים, שבהם ישתתפו נציגי הפלגים השונים ובראשם חמאס, נועדו לפעול "לצמצום הפערים" סביב יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש. המתווכות מצרים, קטאר וטורקיה מנסות לייצב את המתווה הרב-שלבי שהושג באוקטובר האחרון.

​לדיונים במצרים צפויים להצטרף גורמים אמריקניים הפועלים במסגרת "מועצת השלום" לצד כוחות ייצוב בינלאומיים. לפי המידע, גם ניקולאי מלאדנוב הגיע למדינה, אך בסביבתו הבהירו בעבר כי השתתפותו בפגישות תלויה בהתקדמות המשא ומתן ובתגובת הפלגים לעדכוני ההסכם האחרונים.

לאחרונה הודיע חמאס כי הוא מסרב לקבל את התערבותו של מלאדנוב, מדי פרו-ישראלי לטעמם.

בישראל מעריכים כי המהלך של חמאס נועד לזרוע חול בעיני האמריקנים על מנת לקבל את כספי השיקום לעזה שיחלו לזרום לאחר הקמת הממשלה החדש.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התנה בעבר את שיקום רצועת עזה בפירוק חמאס מיכולת הנשק שלו, ואף איים אם הארגון לא יעשה זאת.

בינתיים נראה כי חמאס צובר מומנטום משמעותי ברצועה עזה ומבסס את מעמדו שאחרי המלחמה בכוח הזרוע.

בעוד תשומת הלב הבינלאומית נדדה בחודשים האחרונים לכיוון איראן, חמאס נותר, וככל הנראה יישאר גם בעתיד, הכוח השולט דה-פקטו ברצועה עזה, למורת רוחה של ישראל.