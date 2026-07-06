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חגיגות ה-250 לארה"ב

פחד מוות: זיקוק פגע במטוס בעיצומן של החגיגות - כך נשמעה רשת הקשר

חוויה מפחידה עברה על נוסעי טיסת דלתא איירליינס בארה"ב, כאשר זיקוק שנורה לרגל חגיגות עצמאות ארה"ב פגע במטוס החברה שהיה בשיא פעולת נחיתה בשיקגו | כך זה נשמע ברשת הקשר (בעולם)

רשת הקשר של מטוס דלתא איירליינס
רשת הקשר של מטוס דלתא איירליינס| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

מטוס של חברת התעופה דלתא איירליינס נפגע מזיקוק במהלך נחיתה בנמל התעופה הבינלאומי מידוויי בשיקגו במהלך חגיגות יום העצמאות האמריקני.

נציגי חברת התעופה מסרו כי כלי הטיס השלים את המשימה ונחת בבטחה, ובסופו של דבר האירוע החריג לא הוביל לביצוע נחיתת חירום במסלול.

​חברת התעופה דלתא מסרה ביום ראשון כי בדיקה טכנית מקיפה שנערכה למטוס לאחר הגעתו לשער הנוסעים הראתה כי לא נגרם כל נזק למבנה כלי הטיס. החקירה הרשמית של המקרה החלה מיד עם קבלת הדיווחים הראשוניים על הפגיעה.

​רשת הקשר של נמל התעופה תיעדה את הרגעים שאחרי הפגיעה שבהם אמר צוות האוויר "מגדל, זיקוק פגע כרגע במטוס שלנו, דלתא 1076, אנחנו ממשיכים". אנשי הצוות הוסיפו כי "שמענו פיצוץ במטוס, נצטרך לבדוק אותו כשנגיע לשער. אנחנו מקווים שזה היה רק זיקוק שהתפוצץ מלמטה, אבל בהחלט הרגשנו פיצוץ גדול".

​טיסה מספר 1076 של החברה המריאה מנמל התעופה הבינלאומי הארטספילד-ג'קסון באטלנטה בשעה 19:36 לפי שעון המזרח ונחתה בשיקגו בשעה 20:38 לפי שעון המרכז, כפי שעולה מנתוני אתרי מעקב הטיסות. רשות התעופה הפדרלית של ארצות הברית פתחה בחקירה.

זיקוקיםדלתא איירליינסתאונת מטוס
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