מטוס ימי קטן מסוג קודיאק 100, שהוביל שמונה בני אדם, ביצע נחיתה קשה בנהר האיסט בניו יורק ביום ראשון בסביבות חצות היום.

כלי הטיס החד-מנועי המריא מאיסט המפטון שבלונג איילנד והתרסק במים המפרידים בין מנהטן לברוקלין וקווינס, סמוך למסוף המטוסים הימיים סקייפורט ברחוב 23 מזרח.

​רשות התעופה הפדרלית מסרה כי מעצמת הפגיעה במים נשבר תומך הכנף של כלי הטיס. כוחות של שירותי הכבאות של ניו יורק שהוזעקו למקום חילצו מהמטוס את שמונת הנוסעים ואנשי הצוות. המטוס נחת כשהוא זקוף במים, נטה על צדו השמאלי ונגרר לאחר מכן על ידי כוחות ההצלה בחזרה אל הרציף.

​שני נוסעים מתוך השמונה שהיו על הסיפון סבלו מפציעות קלות בלבד וסירבו לקבל טיפול רפואי מצוותי הרפואה שהמתינו בחוף. בין הנוסעים במטוס היו קלואי טוד בת ה-16 וסבתה עדה טוד בת ה-75, אשר שבו מנסיעה להמפטונס לרגל חגיגות יום הולדת של חברה משותפת.

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​רשות התעופה הפדרלית הודיעה כי פתחה בחקירה רשמית לבירור נסיבות התאונה בנמל התעופה הימי. על פי רישומי הבעלות הרשמיים של הרשות, המטוס הימי יוצר בשנת 2025, אולם פרטי הבעלים הרשומים של כלי הטיס אינם מופיעים ברישומים הציבוריים.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה הרגע בו המטוס הקל מבצע נחיתה לתוך הנהר, אך מסתבך ברגע המגע עם המים ומתהפך על צדו.