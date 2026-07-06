לראשונה: חיילי המשמר הלאומי של טראמפ ירו למוות בחמוש

שני חברי המשמר הלאומי של טנסי, שהוצבו בסיור למאבק בפשיעה בממפיס, ירו למוות בטיירין ג'ונסון, בן 20, במהלך מרדף רגלי במרכז העיר ביום ראשון.

מדובר בפעם הראשונה בה חיילי המשמר הלאומי שנפרסו בהוראת הנשיא טראמפ פותחים באש לעבר אזרחים.

משטרת ממפיס מסרה כי הלוחמים והשוטרים המקומיים הגיבו לדיווחים על יריות בסביבות השעה ארבע לפנות בוקר, והחלו במרדף אחר ג'ונסון שהיה חמוש באקדח. על פי הודעת המשטרה, חברי המשמר פתחו באש לאחר שהחשוד הסתובב לעברם עם נשקו.

בתיעוד אחר שפורסם ברשתות החברתיות נראה צעיר שחור אומר: "אני הולך להרוג שוטר הלילה", לא ברור אם ישנו קשר ישיר בין האירועים.

​חברי המשמר הלאומי שהיו מעורבים באירוע הם חלק מכוח משימה פדרלי מיוחד שהוקם בממפיס על ידי הנשיא דונלד טראמפ.

לשכת החקירות של טנסי פתחה בחקירה עצמאית של נסיבות הירי לבקשת התובע המחוזי. דובר המשמר הלאומי מסר כי שני מומחים רפואיים של הכוח העניקו לג'ונסון עזרה ראשונה בזירה, אך הוא מת מפצעיו. אף איש אכיפת חוק או חייל לא נפצע בתקרית.

​בת דודתו של ההרוג, טראקל נלסון, ציינה כי הרשויות מסרו לבני המשפחה כי ג'ונסון נורה פעמיים בחזהו.

סבו, אוואניאל ג'ונסון, סיפר כי נכדו למד באוניברסיטה, היה אב לילד קטן והתכונן להשתלב בניהול עסק הבנייה המשפחתי. הסב ביקש להמתין לממצאים ולתיעוד מהזירה לפני שיגבש עמדה אך הוסיף כי "האמנתי בו, ואני יודע שעדיין היו לו כל כך הרבה חיים לפניו. המציאות קורעת הלב היא שלעולם לא תהיה לו הזדמנות ליהנות ממה שבנינו ביחד. זהו כאב שאף סב לא צריך להיאלץ לסבול לעולם".

​ראש עיריית ממפיס, פול יאנג, כינה את התקרית אירוע מצער ומסר כי הוא ממתין לתוצאות החקירה הרשמית.

כוחות פדרליים מפטרלים בעיר מאז חודש אוקטובר האחרון במסגרת כוח המשימה לבטיחות, שהוקם על ידי טראמפ וכולל סוכנויות פדרליות ומקומיות. מושל טנסי הרפובליקני, ביל לי, פרס את כוחות המשמר כדי לתמוך במבצע, שהוביל ליותר מעשרת אלפים מעצרים מאז תחילת פעילותו בעיר.

​הפסקות הסיורים והצבת הכוחות בוצעו על אף התנגדותו של ראש העיר הדמוקרטי יאנג ובכירים מקומיים אחרים. בחודש אפריל האחרון פסק בית המשפט לערעורים בטנסי כי לבכירים הדמוקרטים במדינה ובמחוז אין מעמד משפטי המאפשר להם לחסום את פריסת הכוחות בעיר. העיר ממפיס, המונה למעלה משש מאות אלף תושבים, מתמודדת מזה שנים עם שיעורי פשיעה אלימה גבוהים, הכוללים מקרי רצח ושוד כלי רכב.