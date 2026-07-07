שעות מתוחות עוברות על מחנה הימין בצרפת, כאשר בצהרי היום צפוי בית המשפט לערעורים בפריז לפרסם את פסיקתו הגורלית בפרשת העוזרים הפרלמנטריים.

ההחלטה המשפטית הזו עשויה לטלטל את המערכת הפוליטית כולה, ולקבוע האם מארין לה פן תוכל להגשים את שאיפתה ולהתמודד בפעם הרביעית על נשיאות הרפובליקה, או שמא תיאלץ לפנות את מקומה ליורשה הצעיר.

​הדרמה החלה במרץ 2025, אז הורשעה לה פן במעילה בכספי האיחוד האירופי בסך של כמעט שלושה מיליוני אירו, אשר שימשו למימון פעילים פוליטיים של מפלגתה. השופטים תיארו אותה כמי שעמדה במרכזה של מערכת מאורגנת, וגזרו עליה חמש שנות פסילה מהתמודדות על כל תפקיד ציבורי עם תחולה מיידית.

העונש החריף הכה בתדהמה את חברי מפלגתה, שנותרו המומים מול מה שהגדירו כתרחיש הבלהות הקשה ביותר עבור התנועה.

​"לא שקלנו את התרחיש הזה בכלל כי זו האופציה הגרועה ביותר. זה קשה מאוד. לא חשבתי שמערכת המשפט תרחיק לכת עד כדי כך. כולנו המומים. זה אקט של אלימות עצומה", שחזרה אז חברת פרלמנט מטעם המפלגה את רגעי ההלם המשותפים.

מיד לאחר גזר הדין מיהרה לה פן להודיע על הגשת ערעור, והבהירה כי אין בכוונתה לוותר על המאבק הציבורי. "לא רוצה לתת לעצמי להיות מודחת כך", הכריזה אז בנחישות, והוסיפה במסיבת עיתונאים כי "אני לא אשאיר לצרפתים את האפשרות שיגנבו מהם את הבחירות לנשיאות".

​מקורביה העידו כי המכה המשפטית רק הגבירה את המוטיבציה שלה להילחם על עתידה הפוליטי. הסנאטור סטפן ראבייה הסביר כי "כשמכירים את המשפחה, ככל שאתה גורם להם יותר נזק, כך הם נהיים יותר לוחמניים. מארין לה פן ספגה מכה קשה אבל זה הולך לחשמל אותה". המפלגה כולה התגייסה למערכה ציבורית נגד המערכת המשפטית, תוך הטחת האשמות חריפות וניהול קמפיין תמיכה נרחב ברחובות.

​מאחורי הקלעים, הפנמת החשש מפני אובדן המנהיגה הובילו לגיבוש תוכנית מגירה סודית, שבה ז'ורדן ברדלה בן השלושים ואחת מסומן כמועמד החלופי.

ברדלה עצמו הקפיד לשמור על נאמנות מוחלטת בפומבי ודחה כל ניסיון להציגו כמי שחותר תחתיה. "זה לא הזמן להסס, הפוליטיקה היא ויה דולורוזה", הצהיר ברדלה בעיצומו של המשבר, בעוד עוזריה של לה פן מבהירים כי הדיון בנושא נותר רגיש במיוחד.

​למרות ניסיונות ההרגעה, חברי המפלגה מבינים היטב כי חילופי גברי בהנהגה ישנו לחלוטין את אופייה של מערכת הבחירות הקרובה. "לא לכולנו יהיה את אותו הגורל בהתאם לפניו של המועמד", הודה חבר פרלמנט בולט המודע למתחים הפנימיים סביב דמותו של ברדלה.

לה פן עצמה אישרה לאחרונה כי השניים נערכים לכל תרחיש אפשרי: "הפנמתי את ההיפותזה שלא אוכל להתמודד. ז'ורדן הפנים את האפשרות שהוא יצטרך להניף את הלפיד. אני בעצמי ביקשתי ממנו לחשוב ולהיערך לאפשרות הזו".

​במהלך הדיונים בערעור שנערכו בינואר האחרון, הציגה לה פן קו הגנה מתון ושונה, תוך ניסיון לשכנע את השופטים בתום ליבה אל מול תקנות האיחוד האירופי.

"אני לא יודעת מה לעשות כדי להוכיח לכם את מה שאני לא יכולה להוכיח לכם", אמרה בייאוש במהלך עדותה, אך הודתה כי "ללא ספק, ניתן להפנות כלפינו טענות". התביעה דרשה להותיר את חמש שנות הפסילה על כנן, אך ללא דרישה להפעלה מיידית, דבר שמותיר פתח משפטי צר להתמודדותה במקרה של עונש על תנאי.

​בזמן שהסקרים מנבאים ניצחון מוחץ למפלגה עם שיעורי תמיכה גבוהים לשני המועמדים, כולם נושאים כעת את עיניהם אל החלטת השופטים בפריז. המתח הגיע לשיאו בקרב נבחרי התנועה, המייחלים למוצא משפטי שיאפשר להם לצאת לדרך ברורה אל עבר ארמון האליזה. כפי שסיכם זאת אחד מחברי המפלגה רגע לפני ההכרעה ההיסטורית: "אם היינו יכולים ללחוץ על כפתור הרצה קדימה, כולנו היינו עושים את זה".