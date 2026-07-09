מטוס קרב מסוג F-16 של חיל האוויר היווני ביצע נחיתת חירום באי זקינתוס שבמערב יוון ביום חמישי אחר הצהריים.

על פי מידע ראשוני שהתקבל מהרשויות המקומיות, הטייס נמצא במצב בריאותי טוב ולא נפגע במהלך האירוע.

בשלב זה כוחות הביטחון וההצלה מעריכים את היקף הנזק שנגרם לכלי הטיס, כאשר ההערכות הראשוניות מצביעות על כך שהמטוס חווה תקלה טכנית בכן הנסע.

מטוס הסילון המדובר משויך לכנף הקרב ה-116 של חיל האוויר, והוא המריא מוקדם יותר מבסיס התעופה ארקסוס הממוקם בחלקו הצפון-מערבי של חצי האי פלופונס.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה המטוס שרוע על מסלול הנחיתה כשהוא כמעט בשלמותו ועולה באש, מה שרומז על כך שהטייס נשאר במטוס הקרב עד הרגע האחרון ממש.