נלחם עד הסוף: כך נראו ימיו האחרונים של לינדזי גראהם 

ימיו האחרונים של הסנאטור לינדזי גרהאם התאפיינו במסע מדיני אינטנסיבי מעבר לים, שהסתיים שעות ספורות בלבד לפני מותו בוושינגטון.

גרהאם שהה תחילה באנקרה שבטורקיה לצורך השתתפות בפסגת נאט"ו, ומשם המשיך ישירות לביקור רשמי בקייב, שם ביצע את פעילותו הציבורית האחרונה ביום שישי והציג חזית אחידה בנושא חבילת הסנקציות.

במהלך שהותו בבירת אוקראינה הכריז גרהאם כי הצליח לגבש נוסחה מוסכמת בין קבוצת סנאטורים דו-מפלגתית לבין הבית הלבן להטלת סנקציות כלכליות על רוכשי נפט רוסי. במסגרת הביקור נפגש עם הנשיא וולודימיר זלנסקי, שפרסם תיעוד של השניים לוחצים ידיים והודה לו על מאמציו הממושכים לחיזוק הסיוע הצבאי והמדיני לארצו.

בנאומו האחרון בקייב הצהיר גרהאם כי "מעולם לא הייתי אופטימי יותר מכפי שאני היום שיש לנו את הנוסחה לסיים את המלחמה הזו". הסנאטור המנוח פירט את תוכניתו ואמר כי יש לפעול כדי "עזרו לאוקראינה להיות קטלנית יותר. תנו לאלו התומכים ברוסיה לדעת שיהיה מחיר שישולם אם תמשיכו לעשות זאת. ולנסות למצוא נתיב יציאה - לא כדי להשפיל את פוטין, אלא כדי לסיים את המלחמה הזו כדי שאוקראינה תשגשג ותשרוד".

מיד לאחר שובו של גרהאם לארצות הברית בשבת בערב, הוא ניהל שיחת טלפון עם דונלד טראמפ. טראמפ שחזר את רגעיהם האחרונים יחד וציין כי הסנאטור לא הראה כל סימן למצוקה בריאותית קרובה, וכי "מלבד היותו עייף, הוא היה בסדר". טראמפ הוסיף בהתייחסו לאירוע הרפואי המהיר כי "זה פשוט יהיה סוף מהיר. ואולי זו לא הדרך הגרועה ביותר ללכת".

שעות ספורות לאחר אותה שיחה, התקבלה במוקדי החירום קריאה מאישה ששהתה בבולטימור ודיווחה על אדם הסובל מכאבים עזים בחזה בכתובתו של גרהאם בגבעת הקפיטול. הקלטות הקשר של כוחות ההצלה מלמדות כי הפרמדיקים שהגיעו למקום מצאו את הדלת פתוחה, נאלצו להיעזר בשוטרים לצורך פריצה פנימה, וביצעו פעולות החייאה ממושכות בסנאטור שלקה בדום לב.

גרהאם הובהל לבית החולים ג'ורג' וושינגטון, שם נקבע מותו הרשמי בשעה 10:23 בלילה. דוח ראשוני של המכון הרפואי המשפטי בוושינגטון קבע כי סיבת המוות הרפואית שסיימה את חייו של הסנאטור היא קרע באבי העורקים, אשר התפתח על רקע מחלת לב וכלי דם טרשתית ממושכת.