פרסום דוח הנתיחה הבוקר (שני) בדבר מותו של הסנטור לינדזי גראהם מקרע באבי העורקים עורר דיון רפואי ופורנזי בשאלה האם ניתן לגרום לממצא זה באופן מכוון באמצעות הרעלה.

מומחים רפואיים מבהירים כי מבחינה תיאורטית, כדי שחומר כימי יוביל לקרע פתאומי בכלי דם מרכזי, עליו לחולל זינוק קיצוני ומסיבי בלחץ הדם או בקצב הלב של הקורבן.

מנגנון מעין זה, המכונה משבר יתר לחץ דם, דורש שימוש בחומרים שממריצים את מערכת העצבים הסימפתטית בעוצמה גבוהה במיוחד כדי להפעיל עומס מכני חריג על דפנות העורקים. עם זאת, מדובר בתוצאה עקיפה ונדירה ביותר עבור רעלים קלאסיים, ופרוטוקול זה אינו אופייני כלל לחומרים המשמשים לרוב לביצוע התנקשויות פוליטיות חשאיות.

הממצא הרפואי שנחשף הבוקר פוסל ככלל שימוש ברעלים המזוהים עם פעולות חבלה רוסיות בעשורים האחרונים, שכן אלו פועלים במנגנונים ביולוגיים שונים.

גזי עצבים מסוג נוביצ'וק גורמים דווקא להאטה חמורה בקצב הלב, חומרים רדיואקטיביים כמו פולוניום-210 משמידים תאים לאורך זמן, ורעל הריצין מוביל לכשל איברים הדרגתי, ללא השפעה מכנית מיידית על כלי הדם.

החוקר הרפואי במחוז קולומביה קבע כי הקרע התפתח על רקע מחלת לב טרשתית אשר ככל הידוע לא דווח עליה קודם לכן, ומחלישה את העורקים לאורך עשרות שנים ויכולה להתפרץ בפתאומיות גם ללא אבחנה מוקדמת. בולשת ה-FBI ממשיכה לסייע לרשויות בוושינגטון בבדיקת נסיבות המוות בשל עיתוי שובו של גראהם מקייב, והחוקרים ממתינים כעת להשלמת הבדיקות הטוקסיקולוגיות השגרתיות לשלילה סופית של מעורבות חיצונית.