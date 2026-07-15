גם מאיראן: רבנים ממדינות מוסלמיות השתתפו בוועידה היסטורית

הוועידה בבריסל - צילום: Gabriel Lelievre הוועידה בבריסל | צילום: צילום: Gabriel Lelievre 10 10 0:00 / 1:52

איחוד הרבנים במדינות האסלאם בבריסל, בהזמנת הנהגת האיחוד האירופי, קיים ועידה היסטורית בבריסל בירת האיחוד האירופי, בהשתתפות רבנים ממדינות אסלאמיות כולל רבה הראשי של איראן הרב יהודה גראמי. מושב ועד הפועל של איחוד הרבנים במדינות האיסלאם נערך בבנין הפרלמנט של האיחוד האירופי עצמו.

הרבנים נפגשו עם בכירי האיחוד האירופי והעלו את האתגרים הרבים שאיתם מתמודדות הקהילות היהודיות, בכירי האיחוד התעניינו בחופש הדת שיש לקהילות היהודיות, בדגש על מצבה של הקהילה היהודית באיראן, שם ישנם כ-20.000 יהודים. בשיחות בין בכירי האיחוד האירופי לרבנים, עלה נושא חיזוק החיים היהודיים במדינות האסלאם, בכירי האיחוד הבטיחו לטפל בנושאים הללו והודיעו לרבנים שהם יעמדו בקשר עם יו"ר האיחוד הרב מנחם מנדל חיטריק מרבני טורקיה, מי שארגן והוביל את הכינוס ההיסטורי. בין הבכירים מהאיחוד האירופי היו, נציב האירופי לענייני פנים, מגנוס ברנר, ודוברוקה שואיצה, פוליטיקאית קרואטית המכהנת כנציבת האיחוד האירופי לענייני הים התיכון, ואוליבר ורהלי, הנציב האירופי לענייני בריאות, ודיפלומטים וחברי פרלמנט רבים. שואיצה שיבחה את הרבנים: "הייתי פעם ראש עיריית דוברובניק, בקרואטיה. בעיר ישנו בית כנסת קטן, זהו אחד העתיקים ביותר באירופה שעדיין נמצא בשימוש פעיל. יהודים ספרדים בנו אותו לאחר שגורשו מספרד, לפני למעלה מחמש מאות שנה. זה שרד רעידת אדמה. זה שרד מלחמת עולם, זה שרד את המצור על העיר שלי בשנות ה-90. והוא עדיין שם היום, עדיין פתוח, ועדיין מתפללים שם. בית הכנסת הזה הוא הוכחה שמקום חזק יותר, כאשר כל דת חופשית לחיות ולשגשג, זה בדיוק מה שאתם מייצגים".

הוועידה בבריסל ( צילום: Gabriel Lelievre )

הוועידה בבריסל ( צילום: Gabriel Lelievre )

שואיצה הוסיפה: "כל יום אתם מראים שהחיים היהודיים יכולים להתמזג עם רוב מוסלמי, ויכולים לחיות יחד. בחלק מהקהילות שלכם, הם התקיימו יחד במשך מאות שנים. זה יקר ערך".

היא הבהירה: "אסור לנו לקבל אפליה, רדיפה או אלימות - בשום מקום, נגד אף מיעוט. אנחנו מחויבים באותה מידה לערכים האלה בבית. אהי רוצה להשמיע קול זעקה כאשר הקהילות שלכם מאוימות".

הרבנים העלו רעיונות איך לייעל את מערכות הכשרות, המקוואות, נישואין, וקבורה יהודית, והחליפו מידע ויעצו אחד לשני בשלל הנושאים החשובים, בכירי האיחוד הודיעו לרבנים שהם מוזמנים לפנות אליהם בכל עת בכל נושא יהודי. בכירי האיחוד שהופיעו בכינוס ההיסטורי, קיבלו מזכרת יוקרתית מטעם איגוד רבני האיסלם. בין הבכירים שהשתתפו, מנכ"ל מועצת השלום של הנשיא טראמפ ניקולאי מלאדנוב, ואריה לייטסטון, ממועצת השלום.

הוועידה בבריסל ( צילום: Gabriel Lelievre )

הוועידה בבריסל ( צילום: Gabriel Lelievre )

הוועידה בבריסל ( צילום: Gabriel Lelievre )

בכירת האיחוד קתרינה פון שנורביין מתאמת האיחוד האירופי למאבק באנטישמיות ובטיפוח החיים היהודיים באירופה שהשתתפה בכינוס, שוחחה על המצב באירופה בכל הנוגע לאנטישמיות, ועל היחסים בין הקהילות היהודיות לאיחוד האירופי, והבהירה כי האיחוד האירופי מחויב לגדוע כל מעשה אנטישמי.

היא סיפרה שכילדה שגדלה בגרמניה, היא למדה משורדי שואה את ההיסטוריה הנוראה של גרמניה במלחמת העולם השנייה, וזה דחף אותה לפעול למען ניצולי שואה, וגם להנחיל לדור הצעיר את ההיסטוריה. היא ציינה שדלתה תמיד פתוחה לכל בקשה חשובה מטעם קהילות יהודיות, היא חילקה למשתתפים כיפה מיוחדת עם סמל האיחוד האירופי, והבטיחה שהיא תעשה הכל כדי שיהודים יוכלו ללכת עם כיפה על הראש ברחובות אירופה.

הרבנים שהשתתפו: רבה הראשי של איראן הרב יהודה גראמי, הרב הראשי לקזחסטן הרב ישעיה כהן, הרב הראשי לקירגיסטן הרב אריה רייכמן, הרב הראשי לניגריה הרב ישראל אוזן, הרב הראשי לאלבניה הרב יואל קפלן, הרב הראשי לגיברלטל וחבר הנשיאות הרב רון חסיד, הרב האשכנזי הראשי לאזרביג'ן הרב שניאור סגל, רבני טוניס הרב עמרם פנש והרב בנימין חטאב, הרב לוי באנון מרבני מרוקו, הרב הראשי לטנזניה הרב שימי חזיזה, רבה הראשי של בריסל הרב אלברט גיגי, רבני בריסל הרב פינסון, הרב חדאד, ראש מרכז רבני אירופה הרב מנחם מרגולין. הרב לוי מטוסוב רב האיחוד האירופי, הרב מנחם סמאמא רב מועצת אירופה.

הוועידה בבריסל ( צילום: Gabriel Lelievre )

הוועידה בבריסל ( צילום: Gabriel Lelievre )

הוועידה בבריסל ( צילום: Gabriel Lelievre )

הוועידה בבריסל ( צילום: Gabriel Lelievre )

הוועידה בבריסל ( צילום: Gabriel Lelievre )

הוועידה בבריסל ( צילום: Gabriel Lelievre )