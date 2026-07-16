עבודה עברית? שריפת פרצה במתחם קברו של עלי חמינאי 

שרפה גדולה פרצה מוקדם יותר (חמישי) בסדנת זפת הממוקמת בתוך מתחם מקדש האימאם רזא בעיר משהד שבצפון-מזרח איראן, כך לפי דיווח באיראן אינטרנשיונל.

גורמים רשמיים במדינה מסרו כי כוחות הכיבוי השתלטו על האש במהירות והביאו את האירוע תחת שליטה.

מצד הנהלת המקדש, קרן אסטאן קודס רזאווי, נמסר כי מקור העשן הכבד שעלה מהמתחם הוא בשריפת חומרי בידוד תרמיים. בקרן המנהלת את האתר הדגישו כי האירוע הסתיים ללא נזק לרכוש.

מכבי האש של משהד דיווחו כי השרפה ייצרה עשן סמיך ונראתה למרחוק, אך לוחמי האש הצליחו להכיל את הלהבות בתוך זמן קצר ולמנוע את התפשטותן לשאר חלקי המתחם ה'קדוש'.