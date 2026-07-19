כיכר השבת
טראמפ זועם

מרחיבים את המערכה | דיווח: ארה"ב שולחת מטוסים נוספים מאירופה לאיראן

לפי דיווח אחר הצהריים ב'ניו יורק טיימס', ארה"ב הורתה על שליחת מטוסים נוספים למזרח התיכון העושים את דרכם מאירופה | לאחר הרג החיילים האמריקנים בירדן, נראה כי נשיא ארה"ב מעוניין להרחיב את המערכה עם איראן (חדשות) 

1תגובות
(צילום: משרד ההגנה של טורקיה | חשבון רשמי)

ארצות הברית פועלת להרחבת הנוכחות הצבאית שלה באזור ושולחת מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון, כך מסרו גורמים אמריקאים רשמיים ביום ראשון לעיתון ה'ניו יורק טיימס'. הצעד הצבאי המשמעותי הזה מהווה סימן מובהק לכך שממשל טראמפ עשוי להתכונן להסלמה ניכרת בהיקף התקיפות המתוכננות נגד יעדים ב.

מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-16 השייכים לחיל האוויר האמריקאי ונמצאים בגרמניה, לצד מטוסי חמקן חדישים מסוג F-35 המוצבים בבריטניה, עושים את דרכם לעבר המזרח התיכון. המידע נחשף על ידי גורמים רשמיים, אשר בחרו לדבר בעילום שם על מנת שיוכלו לדון בחופשיות בנושאים המבצעיים הרגישים. מעבר למטוסי הקרב, גם מטוסי תדלוק אוויריים נוספים כבר נמצאים בדרך לאזור.

בפיקוד המרכז של בחרו שלא להתייחס למהלכים האחרונים, וסירבו באופן רשמי להגיב על הפרטים הנוגעים לפריסות החדשות של כוחות המשימה הללו.

הכוחות האמריקאיים הונחו לשלוח את כלי הטיס הנוספים הללו לאזור עוד לפני שתקיפה איראנית קשה, אשר התרחשה ביום שישי, הובילה לתוצאות קטלניות בירדן. באותו אירוע נפגעו אנשי צבא רבים, כאשר שני חיילים נהרגו, חייל נוסף הוגדר כנעדר, ורבים אחרים נפצעו בדרגות חומרה שונות.

איראןארצות הבריתF-35

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
רק חיסולים ותראה איך הם ישקשקו
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר