ארצות הברית פועלת להרחבת הנוכחות הצבאית שלה באזור ושולחת מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון, כך מסרו גורמים אמריקאים רשמיים ביום ראשון לעיתון ה'ניו יורק טיימס'. הצעד הצבאי המשמעותי הזה מהווה סימן מובהק לכך שממשל טראמפ עשוי להתכונן להסלמה ניכרת בהיקף התקיפות המתוכננות נגד יעדים באיראן.

מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-16 השייכים לחיל האוויר האמריקאי ונמצאים בגרמניה, לצד מטוסי חמקן חדישים מסוג F-35 המוצבים בבריטניה, עושים את דרכם לעבר המזרח התיכון. המידע נחשף על ידי גורמים רשמיים, אשר בחרו לדבר בעילום שם על מנת שיוכלו לדון בחופשיות בנושאים המבצעיים הרגישים. מעבר למטוסי הקרב, גם מטוסי תדלוק אוויריים נוספים כבר נמצאים בדרך לאזור.

בפיקוד המרכז של ארצות הברית בחרו שלא להתייחס למהלכים האחרונים, וסירבו באופן רשמי להגיב על הפרטים הנוגעים לפריסות החדשות של כוחות המשימה הללו.

הכוחות האמריקאיים הונחו לשלוח את כלי הטיס הנוספים הללו לאזור עוד לפני שתקיפה איראנית קשה, אשר התרחשה ביום שישי, הובילה לתוצאות קטלניות בירדן. באותו אירוע נפגעו אנשי צבא רבים, כאשר שני חיילים נהרגו, חייל נוסף הוגדר כנעדר, ורבים אחרים נפצעו בדרגות חומרה שונות.