ארמון בקינגהאם הודיע היום (שני) כי אנדרו ברנהאם, חבר הפרלמנט הבריטי, קיבל את הצעת המלך לתפקיד ראש הממשלה ולאחר פגישתם בארמון השלים את ההליך המסורתי של קבלת המינוי. בכך הפך ברנהאם למנהיג החדש של הממשלה הבריטית.
המהלך הגיע זמן קצר לאחר שסטארמר נפגש עם המלך צ'ארלס בארמון בקינגהאם והגיש את התפטרותו מתפקיד ראש הממשלה ושר האוצר הראשון. סטארמר, שנפרד ממעון ראש הממשלה ברחוב דאונינג 10, נשא נאום פרידה שבו אמר כי הוא עוזב "בחיוך ובכבוד".
בדבריו הודה סטארמר לציבור הבריטי ולמיליוני האזרחים שלדבריו פועלים מדי יום כדי לשפר את המדינה. הוא טען כי בריטניה "חזקה והוגנת יותר מכפי שהייתה לפני שנתיים", והצהיר כי הוא מעביר את האחריות לברנהאם ומאחל לו הצלחה מלאה בתפקיד.
ראש הממשלה החדש הגיע לדאונינג 10 זמן קצר לאחר מינויו, ובנאום הראשון שלו הציג קו תקיף של שינוי. ברנהאם אמר כי ממשלתו תהיה "ממשלת מפנה" שתוביל את "השינויים הגדולים ביותר בבריטניה מזה 40 שנה".
לדבריו, בריטניה זקוקה לשינוי עמוק לאחר שנים של חוסר יציבות פוליטית והחלפת ראשי ממשלה בתדירות גבוהה. "הפוליטיקאים צריכים להשתפר", אמר ברנהאם, והוסיף כי הממשלה החדשה תתמקד גם בצעדים מהירים להקלה על יוקר המחיה.
ברנהאם צפוי להציג בשבועות הקרובים תוכנית פעולה רחבה הכוללת חזון לעשור הקרוב, עם רפורמות בתחומים מרכזיים במדינה. מנהיגים באירופה כבר החלו לברך אותו על כניסתו לתפקיד.
עם כניסתו ללשכת ראש הממשלה, ברנהאם הופך לראש הממשלה השישי של בריטניה בתוך עשור, בתקופה המאופיינת בחוסר יציבות פוליטית ושינויים תכופים בהנהגת המדינה.
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