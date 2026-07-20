ארמון בקינגהאם הודיע היום (שני) כי אנדרו ברנהאם, חבר הפרלמנט הבריטי, קיבל את הצעת המלך לתפקיד ראש הממשלה ולאחר פגישתם בארמון השלים את ההליך המסורתי של קבלת המינוי. בכך הפך ברנהאם למנהיג החדש של הממשלה הבריטית.

המהלך הגיע זמן קצר לאחר שסטארמר נפגש עם המלך צ'ארלס בארמון בקינגהאם והגיש את התפטרותו מתפקיד ראש הממשלה ושר האוצר הראשון. סטארמר, שנפרד ממעון ראש הממשלה ברחוב דאונינג 10, נשא נאום פרידה שבו אמר כי הוא עוזב "בחיוך ובכבוד".

בדבריו הודה סטארמר לציבור הבריטי ולמיליוני האזרחים שלדבריו פועלים מדי יום כדי לשפר את המדינה. הוא טען כי בריטניה "חזקה והוגנת יותר מכפי שהייתה לפני שנתיים", והצהיר כי הוא מעביר את האחריות לברנהאם ומאחל לו הצלחה מלאה בתפקיד.

ראש הממשלה החדש הגיע לדאונינג 10 זמן קצר לאחר מינויו, ובנאום הראשון שלו הציג קו תקיף של שינוי. ברנהאם אמר כי ממשלתו תהיה "ממשלת מפנה" שתוביל את "השינויים הגדולים ביותר בבריטניה מזה 40 שנה".