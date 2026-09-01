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"הזכות הגדולה בחיי"

היסטוריה לאחר 15 שנה: המנכ"ל שהפך את אפל לאימפריה פרש

טים קוק מסיים את תפקידו כמנכ"ל אפל לאחר 15 שנה | ג'ון טרנוס ימונה למנכ"ל החדש | כל הפרטים על המעבר ההיסטורי בענקית הטכנולוגיה (דיגיטל)

טים קוק (צילום: שאטרסטוק)

טים קוק מסיים היום (שלישי) את תפקידו כמנכ"ל אפל, לאחר 15 שנה בראש ענקית הטכנולוגיה, ויעבור לכהן כיו"ר פעיל של דירקטוריון החברה.

את מקומו כמנכ"ל יתפוס ג'ון טרנוס, שכיהן עד כה כסגן נשיא בכיר להנדסת חומרה ב.

"זו הייתה הזכות הגדולה ביותר בחיי להיות מנכ"ל אפל ולהוביל חברה יוצאת דופן כל כך", אמר קוק. על יורשו הוסיף: "לג'ון טרנוס יש מוח של מהנדס, נשמה של חדשן והיכולת להנהיג ביושרה. הוא ללא ספק האדם הנכון להוביל את אפל אל העתיד".

קוק הצטרף לאפל ב־1998 והחליף את סטיב ג'ובס כמנכ"ל ב־2011. בתקופתו זינק שווי השוק של החברה מכ־350 מיליארד דולר לכ־4 טריליון דולר, והכנסותיה השנתיות גדלו מ־108 מיליארד דולר ליותר מ־416 מיליארד דולר. תחת הנהגתו השיקה אפל בין היתר את אפל ווטש, איירפודס ואפל ויז'ן פרו והרחיבה משמעותית את פעילות השירותים שלה.

טרנוס, שהצטרף לאפל ב־2001, אמר עם מינויו: "אני אסיר תודה על ההזדמנות להמשיך את המשימה של אפל. אני נרגש ממה שנוכל להשיג בשנים הבאות".
טכנולוגיההייטקפרישהאפלמנכ"לטים קוק

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