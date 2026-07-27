כיכר השבת
בן שנתיים נפצע אנוש

דרמה בסיאטל: לפחות 2 הרוגים ו-5 פצועים באירוע ירי המוני בפסטיבל אוכל

חמוש פתח באש לעבר חוגגים במתחם 'סיאטל סנטר' • בין הפצועים: פעוט במצב אנוש וצעיר בן 23 • כוחות ביטחון גדולים זרמו לזירה; המשטרה: "להתרחק מהאזור" (בעולם)

ההמון נמלא מהירי, הלילה (לפי סעיף 27א)

אירוע ירי קשה התרחש הלילה (בין ראשון לשני) במהלך פסטיבל אוכל המוני בסיאטל שבמדינת וושינגטון.

על פי הדיווחים מהזירה, לפחות שני בני אדם נרצחו וחמישה נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות, כאשר אחד מהם מוגדר במצב אנוש.כוחות משטרה גדולים וצוותי הצלה וחירום הוזעקו במהירות לזירה הקשה במתחם 'סיאטל סנטר'.

המתחם פונה במהירות ממבקרים, והאזור סוגר הרמטית מחשש לאירוע מתגלגל. בהודעה רשמית שפרסמה משטרת סיאטל ברשת X (טוויטר לשעבר) נמסר: "השוטרים חוקרים אירוע ירי עם מספר רב של נפגעים בפסטיבל האוכל ב'סיאטל סנטר'. פרטים נוספים יימסרו בהמשך. אנו קוראים לציבור הרחב להתרחק מהאזור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון."

מבית החולים "הארבורוויו" (Harborview) המקומי נמסר כי הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי דחוף במרכז הרפואי.

דוברת בית החולים צוטטה בסוכנות הידיעות AP כי בין המאושפזים שהגיעו מהזירה הקשה נמנים פעוט, צעיר בן 23 ושתי נשים. נכון לשעה זו, לפחות אחד המאושפזים נאבק על חייו ומוגדר במצב אנוש.

נסיבות האירוע והרקע לירי עדיין נבדקים על ידי כוחות המשטרה והבולשת.

ארה"בפיגועסיאטלירי המוני

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