אחרי ההתקפלות - איראן מאתגרת את טראמפ בהצהרה דרמטית

באיראן מבהירים כי המדינה מוסיפה להחזיק בשליטה מלאה במצרי הורמוז וכי אין לה כל עניין בחידוש שיחות השלום עם ארצות הברית. ההודעה מגיעה לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט לעצור מבצע הפצצות נרחב שנמשך שבועיים.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל באקאי, הבהיר במסיבת עיתונאים כי "איראן לא ביקשה לחדש את שיחות השלום עם ארצות הברית". דבריו מצטרפים לדיווחים בכלי התקשורת הממלכתיים בטהראן, שלפיהם שש ספינות שניסו לחצות את המצר ללא אישור איראני הוחזרו לאחור.

מקור איראני מוסמך צוטט בתקשורת המקומית כמי שאמר כי "כפי שהוגדר בעבר, נתיב התנועה במצרי הורמוז הוא הנתיב שנקבע על ידי איראן, ונתיבים אחרים מזוהמים ואין בהם מוצא". לפי אותו דיווח, באחת הספינות אף אירעה תאונה במהלך ניסיון המעבר.

מהצד האמריקני נמסר כי עצירת הלחימה התקבלה לאחר שהדרג הצבאי הבכיר המליץ לנשיא לעצור את התקיפות. גורמים רשמיים ציינו כי יושב ראש המטות המשולבים גנרל דן קיין أהביע את דאגתו מדלדול מאגרי מיירטי ההגנה האווירית וממחסור במטרות איכותיות נוספות.

למרות ששגריר ארצות הברית באומות המאוחדות מייק וולץ טען כי הפסקת האש נועדה להעניק דיפלומטיה הזדמנות, הפערים בין הצדדים נותרו עמוקים. המהלך הוביל לירידה מיידית של כמעט שמונה אחוזים במחירי הנפט בעולם, לרמה של פחות מ-90 דולר לחבית.

שבועיים של הפצצות אמריקניות כבדות הובילו לעשרות הרוגים באיראן ולהרס תשתיות נרחב. בתגובה שיגרה איראן טילים לעבר בסיסים אמריקניים באזור, תקיפות שבהן נהרגו ארבעה אנשי צבא אמריקנים, לצד פגיעות בתשתיות אזרחיות במדינות המפרץ.