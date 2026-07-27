כיכר השבת
ממשיכים לעצור ספינות במצר

אחרי ההתקפלות - איראן מאתגרת את טראמפ בהצהרה דרמטית

אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ החליט על ביטול המתקפות המתוכננות נגד איראן, משמרות המהפכה שבו והודיעו על שליטה מלאה במצרי הורמוז | טהרן הודיעה כי הבוקר הוחזרו מספר ספינות לאחור | איראן מצידה ממשיכה להתל בטראמפ ואמרה כי היא לא התעניינה בהחזרת השיחות (חדשות) 

הפגנות באיראן, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

ב מבהירים כי המדינה מוסיפה להחזיק בשליטה מלאה במצרי הורמוז וכי אין לה כל עניין בחידוש שיחות השלום עם ארצות הברית. ההודעה מגיעה לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט לעצור מבצע הפצצות נרחב שנמשך שבועיים.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל באקאי, הבהיר במסיבת עיתונאים כי "איראן לא ביקשה לחדש את שיחות השלום עם ארצות הברית". דבריו מצטרפים לדיווחים בכלי התקשורת הממלכתיים בטהראן, שלפיהם שש ספינות שניסו לחצות את המצר ללא אישור איראני הוחזרו לאחור.

מקור איראני מוסמך צוטט בתקשורת המקומית כמי שאמר כי "כפי שהוגדר בעבר, נתיב התנועה במצרי הורמוז הוא הנתיב שנקבע על ידי איראן, ונתיבים אחרים מזוהמים ואין בהם מוצא". לפי אותו דיווח, באחת הספינות אף אירעה תאונה במהלך ניסיון המעבר.

מהצד האמריקני נמסר כי עצירת הלחימה התקבלה לאחר שהדרג הצבאי הבכיר המליץ לנשיא לעצור את התקיפות. גורמים רשמיים ציינו כי יושב ראש המטות המשולבים גנרל דן קיין أהביע את דאגתו מדלדול מאגרי מיירטי ההגנה האווירית וממחסור במטרות איכותיות נוספות.

למרות ששגריר ארצות הברית באומות המאוחדות מייק וולץ טען כי הפסקת האש נועדה להעניק דיפלומטיה הזדמנות, הפערים בין הצדדים נותרו עמוקים. המהלך הוביל לירידה מיידית של כמעט שמונה אחוזים במחירי הנפט בעולם, לרמה של פחות מ-90 דולר לחבית.

שבועיים של הפצצות אמריקניות כבדות הובילו לעשרות הרוגים באיראן ולהרס תשתיות נרחב. בתגובה שיגרה איראן טילים לעבר בסיסים אמריקניים באזור, תקיפות שבהן נהרגו ארבעה אנשי צבא אמריקנים, לצד פגיעות בתשתיות אזרחיות במדינות המפרץ.

איראןמשמרות המהפכהמצרי הורמוז

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר