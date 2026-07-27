תושבי איסלנד בגרינלנד חוו ב-25 ביולי תופעה נדירה ומרהיבה: קרחון ענק התהפך בכוח רב במימי הפיורד הסמוך, כשהוא חושף את תחתיתו המחוספסת ויוצר גלים אדירים. הסרטון שתועד על ידי תושב מקומי התפשט במהירות ברשתות החברתיות, והותיר גולשים רבים המומים מהתופעה הבלתי שגרתית.

בסרטון נראים בתי מגורים בחזית התמונה, בעוד גוף הקרח הענק מתהפך במים בתנועה אלימה. הקרחון סובב על עצמו בכוח כה רב עד שניתן לראות בבירור את החלק התחתון שלו - משטח מחוספס ומשונן שבדרך כלל נמצא מתחת לפני המים. התופעה לא גרמה לנפגעים, אך עוררה תגובות רבות ברשת.

"מה מדהים זה כשמבינים כמה עמוק חייב להיות המים כדי לעשות את זה, כל כך קרוב לקו החוף", כתב אחד הגולשים. "גרינלנד היא לא מקום לחלשי לב". גולש אחר הוסיף: "קרחון ענק מתהפך תוך שניות ספורות. מה שנראה הכי מוצק יכול לקרוס בלי אזהרה. הטבע לא צריך מילים - הוא מזכיר לנו בשקט לעולם לא לקחת את השבריריות של הכל כמובנת מאליה".

חלק מהגולשים אף הביעו ספקות בתחילה. "לא ידעתי שקרחונים יכולים לעשות את זה! תמיד חשבתי שהם כבדים מדי בתחתית כדי להתהפך", כתב אחד. אחרים הזהירו מפני הסכנה הטמונה בתופעה: "האם זה יוצר גל ענק שגדל ככל שהוא מגיע לחוף?" שאל גולש מודאג.

על פי מומחים, התהפכות קרחונים היא תופעה שמתרחשת כאשר מרכז הכובד של גוף הקרח משתנה - בין אם בגלל שבירה באמצע ובין אם בגלל המסה מואצת. חלק ניכר מנפח הקרחון נמצא בדרך כלל מתחת לפני המים, וכאשר הוא מתהפך, החלק התחתון נחשף לראשונה.