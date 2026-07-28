נכבדי הקהילה מספרים על האירוע - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א נכבדי הקהילה מספרים על האירוע | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 2:15

אירוע חמור התרחש בבית הכנסת בעיר לבאלואה הסמוכה לפריז, במהלך הלילה שבין ראשון לשני, כאשר גנבים הצליחו לחדור אל תוך המבנה ולגנוב יותר מ-10 ספרי תורה.

הגניבה התגלתה לאחר פריצה מתוכננת היטב למבנה הקהילה, ומקרה זה עורר סערה רבה בקרב התושבים המקומיים והמתפללים. ​נציגי הקהילה הגדירו את הפריצה כאירוע קשה ביותר בעל השלכות נרחבות על הציבור. "זהו מעשה בעל חומרה גדולה מאוד, הקהילה נשדדה, זהו מעשה פלילי באופן מובהק, אך זהו גם מעשה אנטישמי שכוון נגד התורה", נמסר בהודעה רשמית מפי נציגי הקהילה. ​ממצאים חדישים מתוך חקירת המשטרה מעלים כי שני בני אדם רעולי פנים פרצו אל המבנה דרך הגג, תוך ניצול פרצת אבטחה והבניינים הפרטיים המקיפים את המקום.

הפורצים פעלו במהירות, וכוחות המשטרה בודקים כעת תיעוד ממצלמות האבטחה לאחר שזיהו רכב ששימש ככל הנראה לבריחתם מהזירה.

​בעקבות האירוע, הוזעקו למקום אנשי ארגון האבטחה של הקהילה היהודית בצרפת (SPCJ) לצד חבלנים שביצעו סריקות נרחבות במבנה לשלילת סיכונים נוספים.

במקביל, נערכת בדיקה מחדש למערכות האבטחה בבית הכנסת, על מנת להעריך את המצב הביטחוני ולמנוע כשלים בעתיד.

​ראש עיריית לבאלואה, אנייס פוטייה-דומה, הביעה זעזוע עמוק מהמקרה. "בלומדי הבוקר כי הקהילה היהודית בלבאלואה נפגעה בדבר היקר והקדוש ביותר שלה, חשתי זעזוע וזעם", ציינה ראש העיר והדגישה את הצורך במיצוי הדין.

מפקד המחוז אלכסנדר ברוז'ר נועד אף הוא עם מנהיגי הקהילה והבהיר כי "לא מדובר בגניבה פשוטה בלבד, אלא בקהילה שלמה של מאמינים שנפגעה עד עמקי נשמתה".

​לצד החשש מאירוע על רקע אנטישמי, במערכת הביטחון ובקהילה נבחנת גם האפשרות כי מדובר בניסיון סחיטה כספית, מכיוון שלספרי תורה אין שוק חופשי המאפשר את מכירתם.

כדי לסכל כל ניסיון מסחר בספרים שנגנבו, הקונסיסטוריה המרכזית והרב הראשי של צרפת צפויים להפיץ חוזר אזהרה מיוחד לכל בתי הכנסת ברחבי העולם.

​האירוע הותיר רושם כבד על הציבור הרחב בצרפת ובעולם. "זהו טראומה רוחנית כמובן עבור כל הקהילה היהודית בצרפת ובעולם כולו", ציינו הדוברים, והוסיפו כי "כפי שאמר הרב שלום, זו התורה, אך ורק התורה שהייתה היעד, שום נכס לא נהרס, שום גניבה אחרת מלבד תשמישי תורה ובעלי ערך בלתי יסולא בפז לא נגנבה".

הנהלת הקהילה הבטיחה להמשיך ולעדכן בהתקדמות החקירה וקראה לציבור להתפלל למען הקהילה.