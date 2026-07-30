כיכר השבת
"זעם וקילל בפגישה"

דיווח: הנשיא טראמפ "מיואש ומתוסכל" מהתמשכות המלחמה מול איראן

למרות שורת התקיפות האמריקניות הלילה ברחבי איראן, דיווח הבוקר טוען כי הנשיא טראמפ "מיואש ומתוסכל" מהתמשכות המלחמה מול איראן | בדיווח נטען כי טראמפ זעם בפגישה עם בכירים בביטחון הלאומי שהתקיימה בשבוע שעבר, הוא החל לצעוק ולקלל בעקבות חוסר ההתקדמות במלחמה (בעולם)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

ברקע איומיו "להכות חזק באיראנים", נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ "מתוסכל ומאבד בתקופה האחרונה את סבלנותו" בנוגע למלחמה של ממשלו ב - כך עולה מדיווח הבוקר (חמישי) מתוך הממשל האמריקני ב.

על פי הדיווח ב-NBC, זעם בפגישה עם בכירים בביטחון הלאומי שהתקיימה בשבוע שעבר. הוא החל לצעוק ולקלל בעקבות חוסר ההתקדמות במלחמה. גורם אמריקני ומקורות המקורבים לדיונים תיארו "סערה פנימית וחוסר הסכמה" על מה שהמערכה אמורה להשיג.

לפי הדיווח, הגורמים הרשמיים אינם מצליחים להסכים על יעדי המלחמה. חלק מהבכירים דוחפים להשמדת תוכנית הגרעין האיראנית, בעוד שאחרים מעדיפים להתמקד בהגנה על משלוחי הנפט במצר הורמוז. קבוצה שלישית בממשל מבקשת להתמקד בארסנל הטילים והכטב"מים של טהראן.

"לאחר כל הזמן הזה, אין אחדות", טען גורם רשמי שצוטט בדיווח. גורם נוסף הזהיר כי הצלחות טקטיות עלולות להפוך ל"הפסד אסטרטגי ללא הנחיה מדינית ברורה". גורם שהוגדר בדיווח כ"בעל ברית של טראמפ" סיפר ל-NBC כי הנשיא לא האמין שיהיה כל כך קשה לגרום לאיראנים להסכים לעסקה. "הוא לא התכוון שזאת תהיה מלחמה ארוכה ונמשכת", הוסיף.

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