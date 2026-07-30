דיווח: הנשיא טראמפ "מיואש ומתוסכל" מהתמשכות המלחמה מול איראן

ברקע איומיו "להכות חזק באיראנים", נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ "מתוסכל ומאבד בתקופה האחרונה את סבלנותו" בנוגע למלחמה של ממשלו באיראן - כך עולה מדיווח הבוקר (חמישי) מתוך הממשל האמריקני בוושינגטון.

על פי הדיווח ב-NBC, טראמפ זעם בפגישה עם בכירים בביטחון הלאומי שהתקיימה בשבוע שעבר. הוא החל לצעוק ולקלל בעקבות חוסר ההתקדמות במלחמה. גורם אמריקני ומקורות המקורבים לדיונים תיארו "סערה פנימית וחוסר הסכמה" על מה שהמערכה אמורה להשיג.

לפי הדיווח, הגורמים הרשמיים אינם מצליחים להסכים על יעדי המלחמה. חלק מהבכירים דוחפים להשמדת תוכנית הגרעין האיראנית, בעוד שאחרים מעדיפים להתמקד בהגנה על משלוחי הנפט במצר הורמוז. קבוצה שלישית בממשל מבקשת להתמקד בארסנל הטילים והכטב"מים של טהראן.

"לאחר כל הזמן הזה, אין אחדות", טען גורם רשמי שצוטט בדיווח. גורם נוסף הזהיר כי הצלחות טקטיות עלולות להפוך ל"הפסד אסטרטגי ללא הנחיה מדינית ברורה". גורם שהוגדר בדיווח כ"בעל ברית של טראמפ" סיפר ל-NBC כי הנשיא לא האמין שיהיה כל כך קשה לגרום לאיראנים להסכים לעסקה. "הוא לא התכוון שזאת תהיה מלחמה ארוכה ונמשכת", הוסיף.