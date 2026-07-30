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האסטרטגיה שתשנה את המשוואה | דיווח: כך מתכנן טראמפ לנטרל את איום הטילים הבליסטיים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל מהלך מיוחד שהוצע לו על ידי יו"ר המטות המשולבים, במטרה לנטרל את האיום העיקרי על מדינות האזור- הטילים הבליסטיים | הנשיא עדיין יושב על הגדר, אבל זה יכול להשתנות | נשיא ארה"ב ממשיך לשקול תקיפה גדולה באיראן, כזו שייתכן שישראל גם תצטרף אליה מרצונה או בעל כרחה | זו הדרך לעקוף את הצורך במיירטים (חדשות)

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טראמפ (צילום: הבית הלבן)

מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל בראד קופר, גיבש תוכנית למערכה אווירית רחבת היקף נגד שתמשך בין עשרה ל-14 ימים.

על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", מטרת המבצע היא לשתק את מערך הטילים של המשטר בטהרן ולעבור ממדיניות של תגובות נקודתיות למערכה התקפית רציפה.

המטרה היא להגיע למצב שארה"ב ומדינות האזור - כולל ישראל, לא יצטרכו עוד להסתמך על מערכי היירוט ההולכים ומתמעטים, ולהביא את איראן למצב שבו אינה יכולה לאיים יותר באמצעותם.

​התוכנית המבצעית הוצגה לנשיא במהלך דיון שהתקיים על סיפון מטוס "אייר פורס 1", לאחר השתתפותו בטקס קבלת ארונותיהם של ארבעה חיילים אמריקנים שנהרגו בלחימה.

בדיון נכחו גם שר ההגנה פיט הגסת' ויו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין. הנשיא נדרש כעת להכריע אם לאשר את התקיפות הנרחבות או להסתפק בתגובה צבאית מוגבלת.

​בפיקוד המרכז מעריכים כי התקיפות שבוצעו עד כה לא הספיקו כדי להרתיע את איראן, אשר המשיכה לאיים על חופש השיט במצר הורמוז ולשגר טילים לעבר כוחות אמריקניים. לפי ההיגיון המבצעי שמוביל קופר, פגיעה קשה ביכולת השיגור של איראן תפחית לטווח הארוך את העומס על מערכי ההגנה האווירית של ארצות הברית ותדרוש פחות מיירטים בעתיד.

​מנגד, יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, הביע עמדה זהירה יותר והזהיר במהלך הדיונים הפנימיים מפני "השלכות מסדר שני ושלישי" של הרחבת הלחימה. קיין ציין את החשש מהידלדלות מלאי מיירטי ההגנה האווירית הנדרשים גם בזירות נוספות בעולם, אך הבהיר כי המחסור אינו מונע מבצע רחב אלא מגדיל את הסיכונים הכרוכים בו.

​הנשיא טראמפ טרם קיבל החלטה סופית בנושא. אף על פי שגורם בכיר בממשל ציין כי הנשיא נמצא כעת ב"מצב רוח הסלמתי", ולאחר מתקפת הטילים האחרונה הצהיר כי ארצות הברית "נכה בהם בעוצמה", הוא עדיין מותיר פתח להמשך המגעים הדיפלומטיים.

איראןדונלד טראמפטילים בליסטיים

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איזה מטומטם. זה כבר היה! אם הטמבל הזה לא היה מחליט להפסיק את שאגת ארי באופן חד צדדי. הם כבר היו על הרצפה! מנהרות הטילים שלהם היו חסומות! למה עצרת? מטומטם. עכשיו הוא אוכל את הפירות של הטמטום שלו - אבל מאשים את כולם, רק לא הוא.
משה

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