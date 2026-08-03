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שיחות על מצרי הורמוז? ההצהרה של משרד החוץ האיראני שמביכה את הנשיא טראמפ

דובר משרד החוץ האיראני הכחיש את טענתו של הנשיא טראמפ לפיה שיחות יתקיימו היום עם האיראנים בנוגע למצרי הורמוז | הדובר אמר כי איראן לא תשנה את דעתה בכל הנוגע למצרי הורמוז וכי היא מקיימת שיחות עם עומאן בלבד - ולא עם ארה"ב (חדשות) 

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י (צילום: מסך מתוך התוכנית )

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל באגאי, הכחיש היום (שני) כי מתקיימים כיום מגעים כלשהם עם ארצות הברית. בדבריו הדגיש באגאי כי טהראן אינה מנהלת כעת משא ומתן עם וושינגטון, וכי השיחות המתמשכות מתנהלות מול עומאן בלבד ומתמקדות בהסדרת נתיב בטוח זמני דרך מצרי הורמוז.

בדבריו הבהיר באגאי כי "כל עוד ארצות הברית ממשיכה בהפרות שלה, לא יחול שינוי משמעותי במצב במצרי הורמוז". הדובר הוסיף והדגיש כי גם הגעה להסכמה עם עומאן בנוגע לנתיב השיט אינה מספיקה לצורך פתיחתו מחדש של המצר בתנאים הנוכחיים.

באגאי ציין כי הדיונים מול מוסקט עוסקים בהסדרים לשיט בטוח, וכי הצדדים מתקרבים להבנות בדבר מסלול ימי חדש. מסלול זה לא יהיה המסלול הצפוני הקיים ואף לא הדרומי, אלא נתיב מוסכם הלוקח בחשבון את הזכויות הריבוניות של שתי המדינות החופיות ואת האינטרסים הביטחוניים של , כאשר המסלול המוצע עשוי להיות נתיב יחיד בעל נתיבי כניסה ויציאה ייעודיים.

הדברים נאמרו בהמשך לראיון טלוויזיוני שקיים באגאי אמש, שבו הצהיר כי מצרי הורמוז "בשום אופן לא ישובו למצב שהיה לפני המלחמה". הוא ציין כי השיחות עם עומאן הן דו-צדדיות בלבד, אינן נוגעות לצד שלישי, ומתנהלות ברציפות מאז הפסקת האש בחודש אפריל 2026 במטרה לגבש מסגרת לניווט ימי בטוח.

ההצהרות הללו מגיעות על רקע דבריו של הלילה, לפיהם הבוקר יתחדשו השיחות בין ארה"ב לאיראן. מדובר בהכחשה מביכה עבור טראמפ שהודיע על ביטול התקיפה לטובת "שיחות" עם איראן, אשר מתברר כעת כי אינן מתקיימות.

איראןדונלד טראמפהסכם עם איראן

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