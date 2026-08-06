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הסכם כניעה 2.0: אלו המשמעויות המטרידות מאחורי ההסכם המתגבש עם איראן

ארה"ב בדרך לחתימה נוספת על הסכם כניעה - והפעם בסוגיית הורמוז | מהדיווח של ברק רביד אמש עולה כי איראן מקבלת למעשה את כל דרישותיה | בעוד 60 יום תוכל איראן לגבות כספים ממעבר במצר הורמוז וסביר שתעשה זאת גם קודם (סקירה מדינית) 

7תגובות
מוג'תבא חמינאי מימין, הנשיא טראמפ משמאל (צילום: הבית הלבן)

ארצות הברית, ועומאן קרובות מאוד להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז, כאשר בכירים אמריקנים ומקורות במדינות המתווכות מציינים כי הכרזה על ההסכם תיתכן בקרוב.

ההסכם, שנמצא במשא ומתן כבר כמה שבועות, נועד להביא לחידוש הפסקת האש בין לאיראן ולהתנעת המשא ומתן על הסכם הגרעין, תוך מתן מענה לרוב מוחלט של דרישותיה של איראן לשליטה רבה יותר בתנועת כלי השיט במצר הורמוז.

במבט מעמיק, מדובר בהסכם המעניק לאיראן שליטה מוחלטת דה-פאקטו במימי המצר, עם אפשרות עתידית לגביית תשלום. בדיווחים ערביים אף פורסם שאיראן תוכל כבר כעת לגבות "דמי שירות".

עיקרי ההסכם המתגבש כוללים:

  • הסדר זמני ל-60 יום בין עומאן לאיראן במצר הורמוז, עם אפשרות להארכה.
  • חידוש הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן.
  • תנועת כלי השיט הנכנסת דרך המצר אל המפרץ תעבור דרך המרחב הימי של איראן.
  • תנועת כלי השיט היוצאת דרך המצר אל הים הערבי תעבור דרך המרחב הימי של עומאן, בתיאום עם איראן.
  • במהלך תקופת 60 הימים לא ייגבו אגרות מעבר או דמי שימוש.
  • הצדדים יפעלו לפינוי מוקשים מהנתיב המרכזי של המצר בתוך 30 יום.
  • לאחר שהנתיב המרכזי יפונה ממוקשים, הוא ישמש לתנועת כלי שיט נכנסים ויוצאים. עומאן ואיראן ינהלו משא ומתן על הסדר קבע לתנועת ספינות במצר הורמוז.

לפי ההסכם, איראן מקבלת שליטה רשמית - באישור של ארה"ב - במצרי הורמוז כלפי ספינות הנכנסות.

איראן תוכל אפוא למנוע מספינות להכנס למצר, למים בינלאומיים, בניגוד מוחלט לחוק הבינלאומי.

הגם שאיראן חותמת על כך שלא תגבה דמי כניסה, בפועל לא יהיה מי שימנע ממנה לחייב את הספינות בתשלום, שכן השליטה - בידיה. במהלך כל החודשים האחרונים עלו דיווחים על כך שאיראן גובה דמי מעבר "מתחת לשולחן" באופן לא-רשמי.

גם היציאה ממצר הורמוז תישאר דה-פאקטו בידיה של איראן, שכן עומאן תהיה מחויבת "לתאם" עם איראן כל יציאה של ספינה. ההבדל היחיד הוא שהשליטה ביציאה הדרומית תתבצע באמצעות שליחים, במקרה הזה עומאן.

בשורה התחתונה, אם אכן ייחתם ההסכם, תוכל איראן להתעשר ממצר הורמוז לכל הפחות בעוד 60 ימים וכנראה גם קודם, כאשר היא מקבלת את מה שהתעקשה עליו עד כה - שליטה מוחלטת במצר. הסטטוס החדש יאפשר לרפובליקה האיסלאמית לסחוט את המערב ולאיים בסגירתו, אם לא תקבל את דרישותיה באשר הן.

איראןארצות הבריתעומאןמצר הורמוז

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5
חחחח סיפורי פוגי
יאיאה
4
מבחינתי היום אירן עקפה את ארה"ב והיא כיום נחשבת למעצמה החזקה בעולם מה נעשה שלצערנו זה המציאות
וואייייי
״מעצמה״ שלא מצליחה למגר שום אויב, בקושי הזיקה לשכניה ולישראל הפצפונת, עם כל משאביה, ממש ״מעצמה״ עלאק
ברור
מציאות של ממש מה לא מובן היום במילארד אחוז אירן נחשבת למדינה החזקה בעולם מה שאומר שישראל אפס מאופס מאירן וכמו כן שאר המדינות בעולם
מה לא ברור למגיב בשם ברור
3
כתבה ישראלית, ישראלים הם סוג של ערבים, רואים את הרגע ושוכחים הכל, ומתלהמים.. ״יצא קטן״ כלשונם.. רק לפני 6 שבועות היה ״הסכמה״ דומה בינהם שהישראלים גידפו עליו והוא עוד הפציץ אותם מאד ועוד איך, אבל הישראלים מרימים זנב ושוכחים.. ובוכים…
סוג של
2
בקיצור טראמבוש יצא נשיא גרוע , לא יציב , כנוע , והאיראנים הרבה יותר מתוחכמים ממנו , האמריקאיים לא יצליחו בכלל בעתיד לכופף את האיראנים בנושא הגרעין , והם ישארו עם כול האוראניום המעושר במקום לפתור בעיית הגרעין בקושי טראמבוש פתר בעיית מצרי הורמוז , הסכם של כניעה ממש
נבי
1
לצערנו הגדול והמציאות של זמננו אירן היא המדינה החזקה בעולם ואם היה אפשר להוכיח ההיתי מוכיח ויכול לרשום שעות על גבי שעות הוכחות לזה
ישראל

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