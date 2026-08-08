דיווח דרמטי: הסגר הימי האמריקני שיתק את יצוא הנפט מאיראן

דרמטי: הסגר הימי המחודש שהטילה ארצות הברית על נמלי איראן באמצע חודש יולי הביא לעצירה כמעט מוחלטת של מכירות נפט הגלם האיראני, כך דווח אתמול (שישי) בעיתון "פייננשל טיימס".

על פי נתוני מעקב כלי שיט ותצלומי לוויין, מזה לפחות שבוע לא נרשמה כל טעינה של מכליות נפט באי ח'ארג – מסוף היצוא המרכזי של איראן, דרכו עוברים כ-90% מכלל יצוא הנפט של המדינה.

כזכור, ארה"ב החזירה את הסגר הימי באמצע חודש יולי, לאחר שקרסה העסקה הזמנית לפתיחת מצר הורמוז. לפי הדיווח, המתבסס על חברות המעקב והייעוץ Kpler ו-Energy Aspects, הפעילות באי ח'ארג נעצרה לחלוטין ב-31 ביולי.

בפייננשל טיימס הוסיפו גם שחברת מודיעין השיט Windward הוסיפה כי תצלומי לוויין מראים ששלושת רציפי הטעינה באי נותרו ריקים לאורך זמן, וביום שלישי שהו באזור ההמתנה הסמוך 16 כלי שיט בלבד - המספר הנמוך ביותר מתחילת החודש שעבר.

כמו כן, בארגון UANI, העוקב אחר משלוחי נפט איראניים, ציינו כי לא זוהתה אף מכלית עמוסה בנפט איראני שעזבה בהצלחה את המפרץ מאז 12 ביולי.