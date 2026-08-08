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מבט מהלווין

דיווח דרמטי: הסגר הימי האמריקני שיתק את יצוא הנפט מאיראן

לפחות שבוע לא הוטענה אף מכלית נפט באי חארג, מסוף היצוא המרכזי של איראן, במה שמצביע על כך שהמצור הימי המחודש שהטילה ארצות הברית הביא לעצירת מכירות הנפט הגולמי של טהרן (בעולם)

טראמפ - מצרי הומרוז (צילום: ב"מ)

דרמטי: הסגר הימי המחודש שהטילה ארצות הברית על נמלי באמצע חודש יולי הביא לעצירה כמעט מוחלטת של מכירות נפט הגלם האיראני, כך דווח אתמול (שישי) בעיתון "פייננשל טיימס".

על פי נתוני מעקב כלי שיט ותצלומי לוויין, מזה לפחות שבוע לא נרשמה כל טעינה של מכליות נפט באי ח'ארג – מסוף היצוא המרכזי של איראן, דרכו עוברים כ-90% מכלל יצוא הנפט של המדינה.

כזכור, החזירה את הסגר הימי באמצע חודש יולי, לאחר שקרסה העסקה הזמנית לפתיחת מצר הורמוז. לפי הדיווח, המתבסס על חברות המעקב והייעוץ Kpler ו-Energy Aspects, הפעילות באי ח'ארג נעצרה לחלוטין ב-31 ביולי.

בפייננשל טיימס הוסיפו גם שחברת מודיעין השיט Windward הוסיפה כי תצלומי לוויין מראים ששלושת רציפי הטעינה באי נותרו ריקים לאורך זמן, וביום שלישי שהו באזור ההמתנה הסמוך 16 כלי שיט בלבד - המספר הנמוך ביותר מתחילת החודש שעבר.

כמו כן, בארגון UANI, העוקב אחר משלוחי נפט איראניים, ציינו כי לא זוהתה אף מכלית עמוסה בנפט איראני שעזבה בהצלחה את המפרץ מאז 12 ביולי.
איראןארצות הבריתסנקציותמצר הורמוז

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