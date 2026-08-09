תיעוד וידאו חדש מציג אירוע בו נראים חיילים מיירטים כלי טיס בלתי מאויש בשמי הלילה באמצעות ירי מרוכז מנשק קל.

בסרטון נראים חיילים הפותחים באש לעבר עצם מעופף הטס בגובה נמוך מאוד, עד שהם מצליחים לפגוע בו ישירות ולהביא להתרסקותו בפיצוץ עז מעל הקרקע.

במהלך הירי נעשה שימוש מלא בכדורים נותבים שהאירו את השמיים לאורך כל מסלול מעופם. השימוש בתחמושת מסוג זה מאפשר לעקוב בצורה מדויקת אחר מסלול הירי בלילה ולכוון את האש לעבר המטרה הנעה, אך במקביל הוא חושף באופן מיידי את מיקום הכוח היורה בפני גורמי אויב.

החיילים שנראו בסרטון לא עטו ציוד מיגון בליסטי מלא או מדי לחימה תקניים, נתון המצביע על כך שהאירוע התרחש ככל הנראה באזור עורפי המרוחק מקו המגע הישיר. המקרה מדגים את ההתמודדות היומיומית עם איום הרחפנים ואת היכולת לנטרלם גם באמצעות נשק קל בלבד.

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