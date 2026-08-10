מצב חירום הוכרז במערב קנדה בעקבות שריפת ענק המשתוללת ללא שליטה במחוז בריטיש קולומביה, אשר הכפילה את גודלה מאז יום שישי. השריפה, המכונה Bald Range, משתרעת על פני כ-136 קמ"ר באזור סמרלנד וסביבתה, וכוחות המשטרה אישרו כי אישה בת 80 ממידאו ואלי נהרגה במהלך ניסיון הימלטות מביתה.

ראש ממשלת בריטיש קולומביה, דיוויד איבי, התייחס למצב ואמר כי גורם כיבוי השווה את השריפה ל"פצצה שהתפוצצה". איבי הוסיף בדבריו כי "בתים אבדו, ונכסים נהרסו. חלק מהאנשים נלכדו כשהתנאים השתנו במהירות רבה, והיו זקוקים לחילוץ".

השריפה הובילה לגל הפינויים הגדול ביותר שנרשם הקיץ באזור, כאשר מעל 20,000 בני אדם פונו מבתיהם ברחבי המחוז. הכרזת מצב החירום מעניקה לשלטונות סמכויות מיוחדות להטלת הגבלות תנועה, מניעת הפקעת מחירים והקצאת משאבים מוגברים לפעולות החילוץ. בין המפונים היו גם מאות דיירים ממוסדות סיעוד ודיור מוגן.

תושבים באזורים שנפגעו תיארו התלקחות מהירה במיוחד. קיגן רדומסקי, שנאלצה לנוס מביתה בסמרלנד ברגע האחרון, שיתפה תיעוד של גבעות עולות באש ליד ביתה וציינה כי "יש בתים שאושר כי נהרסו, והרבה נמצאים באזור ליד הבית שלנו. אז אנחנו די מפוחדים. החוסר ודאות מפחיד".

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לפי הדיווחים, העוצמה הגבוהה של הלהבות יצרה מערכות מזג אוויר עצמאיות המחוללות ברקים.

במקביל, תושבים באזור אוקנגן נתקלו בקשיים בפינוי בעלי חיים וסוסים, וחלקם נאלצו להשאיר שערים פתוחים או לסמן את החיות בצבע כדי לזהותן בהמשך. תושב פיצ'לנד, ארל קורץ, שפונה מביתו לראשונה לאחר 30 שנה, שחזר את הרגע שבו ראה מהסירה שמיים כחולים הופכים לענן עשן כבד שהתקרב במהירות לעבר ביתו.

ראש עיריית סמרלנד, דאג הולמס, קרא לתושבים להיערך לבאות ואמר "אנחנו חייבים להכין את עצמנו לגרוע מכל". הולמס ציין כי "חוואים רבים נפגעו. אנחנו לא יודעים כמה מבנים אבדו. הם עדיין עסוקים בלחימה באש".