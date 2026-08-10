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"מעולם לא עלה"

טראמפ לאיראנים: "אתם דורשים פיצויים? אין בעיה! גם אני דורש" | הדברים המלאים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב לראשונה לדרישת הפיצויים של המשטר, נושא שעלה שוב ושוב בשיחות המשא ומתן בין המדינות | הנשיא הכחיש כי הנושא כלל עלה, אך הבהיר כי הוא מורה מעתה מנציגיו לדרוש פיצויים בשם ארה"ב (חדשות) 

5תגובות
טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (שני) לדרישות הפיצויים של בעקבות הלחימה בחודשים האחרונים, והבהיר כי העימות החל בשל השאיפה למנוע ממנה נשק גרעיני.

ציין כי "אני רואה שנציגי הרפובליקה האסלאמית של איראן מבקשים פיצויים על הנזק שנגרם להם במהלך העימות הצבאי ב-5 החודשים האחרונים (שהחל משום שלא יהיה להם נשק גרעיני), אף על פי שזה מעולם לא הוזכר באף אחד מהמשאות ומתנים או הפגישות שלנו!".

הנשיא הדגיש כי בכוונתו לדרוש פיצויים מהמשטר בטהרן על מעשי הטרור והפגיעה באזרחים ובחיילים לאורך השנים.

לדברי דונלד טראמפ, "אבל זהו רעיון מעניין מכיוון שכעת אני דורש באופן דומה פיצויים מאיראן, על כל האנשים שהם הרגו ופצעו קשה באמצעות מטעני הצד שלהם והעימותים הרבים שבהם הם ידועים, כפי שהוביל בתחילה הגנרל סולימאני, כולל משפחות ההרוגים על המשחתת קול, ואלפי אחרים שנהרגו בקרב".

בדבריו התייחס הנשיא גם למחיר הדמים הכבד שגבה המשטר האיראני מאזרחיו שלו במהלך העשורים האחרונים. דונלד טראמפ הוסיף כי "בנוסף, יש לשלם פיצויים למשפחות מאות אלפי המפגינים החפים מפשע שאיראן הרגה במהלך 50 השנים האחרונות, שלא לומר 52,000 שנהרגו ב-5 החודשים האחרונים".

לסיום הבהיר הנשיא כי ההוראה כבר הועברה לצוותי המשא ומתן האמריקניים לקראת המגעים המדיניים הבאים. דונלד טראמפ סיכם ואמר כי "הנחיתי את נציגיי להכניס זאת באופן תקיף לכל משא ומתן עתידי, ולכולם. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין זה!".

כפי שדווח בימים האחרונים, איראן מתנה מעתה את פתיחתו של מצר הורמוז בתשלום פיצויים מצד ארה"ב. מדובר במהלך חדש מצד הרפובליקה האיסלאמית, שכן עד כה האיראנים לא דרשו את הפיצויים בתחילת התהליך בו אמור המצר להיפתח, אלא בהמשך במקביל לשיחות הגרעין.

איראןדונלד טראמפפיצוייםמצר הורמוז

5 תגובות

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4
מה עם פיצויים לישראל על זה שאיראן חימשה את האוייבי ישראל בנשק כמו חיזבאללה , שהרס הרבה יישובים בגבול לבנון ?
ירושלמי
חביבי, לא רוצים מהם לא פיצויים ולא פצצות, רק שיהיו קצת נורמליים ויזרקו את תוכנית הגרעין לפח האשפה.
משה
3
חוצפנים עזי פנים הם צריכים פיצוצים לא פיצויים
יחיאל
2
וגם פיצויים מחמאס, הם הפרוקסי שלה , לא?
שפוי

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