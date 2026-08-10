נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (שני) לדרישות הפיצויים של איראן בעקבות הלחימה בחודשים האחרונים, והבהיר כי העימות החל בשל השאיפה למנוע ממנה נשק גרעיני.

דונלד טראמפ ציין כי "אני רואה שנציגי הרפובליקה האסלאמית של איראן מבקשים פיצויים על הנזק שנגרם להם במהלך העימות הצבאי ב-5 החודשים האחרונים (שהחל משום שלא יהיה להם נשק גרעיני), אף על פי שזה מעולם לא הוזכר באף אחד מהמשאות ומתנים או הפגישות שלנו!".

הנשיא הדגיש כי בכוונתו לדרוש פיצויים מהמשטר בטהרן על מעשי הטרור והפגיעה באזרחים ובחיילים לאורך השנים.

לדברי דונלד טראמפ, "אבל זהו רעיון מעניין מכיוון שכעת אני דורש באופן דומה פיצויים מאיראן, על כל האנשים שהם הרגו ופצעו קשה באמצעות מטעני הצד שלהם והעימותים הרבים שבהם הם ידועים, כפי שהוביל בתחילה הגנרל סולימאני, כולל משפחות ההרוגים על המשחתת קול, ואלפי אחרים שנהרגו בקרב".

בדבריו התייחס הנשיא גם למחיר הדמים הכבד שגבה המשטר האיראני מאזרחיו שלו במהלך העשורים האחרונים. דונלד טראמפ הוסיף כי "בנוסף, יש לשלם פיצויים למשפחות מאות אלפי המפגינים החפים מפשע שאיראן הרגה במהלך 50 השנים האחרונות, שלא לומר 52,000 שנהרגו ב-5 החודשים האחרונים".

לסיום הבהיר הנשיא כי ההוראה כבר הועברה לצוותי המשא ומתן האמריקניים לקראת המגעים המדיניים הבאים. דונלד טראמפ סיכם ואמר כי "הנחיתי את נציגיי להכניס זאת באופן תקיף לכל משא ומתן עתידי, ולכולם. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין זה!".

כפי שדווח בימים האחרונים, איראן מתנה מעתה את פתיחתו של מצר הורמוז בתשלום פיצויים מצד ארה"ב. מדובר במהלך חדש מצד הרפובליקה האיסלאמית, שכן עד כה האיראנים לא דרשו את הפיצויים בתחילת התהליך בו אמור המצר להיפתח, אלא בהמשך במקביל לשיחות הגרעין.