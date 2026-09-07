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באתר הרשמי של הבית הלבן: מהיום תוכלו "לגרש מהגרים" בעצמכם

הבית הלבן השיק בסוף השבוע משחקי מחשב חדשים באתר הרשמי שלו | בין המשחקים: גירוש מהגרים בסגנון 'סנייק' | חברת טטריס הסתייגה (בעולם)

חלק מהמשחקים באתר של הבית הלבן (צילום: The White House)

הבית הלבן השיק בסוף השבוע משחקי מחשב חדשים באתר הרשמי שלו. מדובר בחמישה משחקים בסגנון טטריס שנועדו לקדם בצורה יוצאת דופן את מדיניותו של נשיא .

אתר המשחקים, שנקרא "Arcade", מציע לגולשים לשחק בחינם במשחקים המבוססים על כמה מהנושאים המזוהים ביותר עם ממשל טראמפ.

אחד המשחקים הבולטים הוא "Build the Wall", המזכיר את טטריס ובו השחקנים עורמים לבנים כדי לבנות חומה בגבול ארצות הברית ומקסיקו, במטרה, כהגדרת המשחק, "להגן על הגבול מפני ההמון המתקרב". במשחק אחר, "Rio Run", המבוסס על המשחק הקלאסי "סנייק", השחקן מסייר לאורך נהר הריו גראנדה, תופס דמויות המייצגות מסתננים ומבצע את "גירושן".

שלושת המשחקים הנוספים עוסקים בנושאים אחרים שמקדם הממשל: ב-"Supply Line" נדרשים השחקנים לסנן מזונות מארוחות בתי הספר בהתאם ליוזמת "Make America Healthy Again"; ב-"Trump Savings Tycoon" אוספים כסף ומטילי זהב כדי למלא חשבונות חיסכון לילדים; וב-"Flappy Bill", המבוסס על משחקיות המזכירה את "Flappy Bird", מטיסים עיטם לבן-ראש הנושא הצעת חוק מעל המול הלאומי בוושינגטון. משחק שישי כבר מסומן באתר כ"בקרוב".

הבית הלבן הכריז על המיזם ברשתות החברתיות במסר: "לא יכולים להפסיק לנצח". אלא שהמיזם כבר עורר ביקורת, בעיקר סביב הפיכת מדיניות גירוש המהגרים למשחק.

גם חברת טטריס הסתייגה מהמשחק הדומה למוצר שלה והבהירה כי לא הייתה מעורבת ביצירתו ולא העניקה אישור לשימוש במותג או בקניין הרוחני שלה.
ארה"בדונלד טראמפהבית הלבןמשחקיםמהגרים

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