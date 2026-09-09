פי 7 מנשיא ארה"ב: ראש הממשלה שסידר לעצמו שכר דמיוני

ממשלת סינגפור אישרה העלאה משמעותית בשכרם של בכירי הממשל, במהלך שמושך תשומת לב גם מחוץ למדינה בשל המשכורות הגבוהות ממילא שמשולמות לפוליטיקאים במדינה. במסגרת השינוי, שכרו השנתי של ראש הממשלה לורנס וונג יעלה בכ־64%, מ־2.2 מיליון ל־3.6 מיליון דולר סינגפורי – כ־8.5 מיליון שקל.

מדובר בשכר כפול 7 מנשיא ארה"ב, המסתכם ב-400,000 דולר בלבד. המהלך מגיע בעקבות המלצות ועדה עצמאית שבחנה את שיטת התגמול של נבחרי הציבור. הממשלה קיבלה את המלצותיה לעדכון מסגרת השכר, לאחר שרמות השכר הבסיסיות של בעלי התפקידים הפוליטיים לא עודכנו במשך כ־15 שנה. השינויים ייכנסו לתוקף ב־15 באוקטובר.

עם זאת, השרים המכהנים לא יקבלו מיד את מלוא העלייה המשתמעת מהמסגרת החדשה. בשלב הראשון הם יהיו זכאים להתאמה חד־פעמית של עד 9%, בהתאם לביצועים ולנסיבות האישיות. שכר הייחוס לשר בדרגה MR4 (הדרגות נקבעות לפי ותק ואחריות) יעודכן מ־1.1 מיליון ל־1.8 מיליון דולר סינגפורי בשנה, אך הממשלה הדגישה כי הסכום החדש אינו יעד שאליו יגיע אוטומטית כל שר.

גם חברי הפרלמנט צפויים ליהנות מהמהלך: הקצבה החודשית שלהם תעלה מ־13,750 ל־18,500 דולר סינגפורי. במקביל יעודכן גם שכרם של הנשיא, יו"ר הפרלמנט וסגנו.

וונג התייחס לרגישות הציבורית סביב המהלך והודה כי מדובר בסכומים הגבוהים בהרבה מהכנסתם של מרבית האזרחים. הוא הודיע כי במשך חמש השנים הקרובות, כל עוד יכהן כראש הממשלה, יתרום למטרות צדקה את מלוא התוספת לשכרו שנובעת מהשינוי.

בסינגפור מסבירים במשך שנים את מדיניות השכר הגבוהה בצורך למשוך אנשים מוכשרים מהמגזר הפרטי לתפקידים ציבוריים ולהקטין את התמריץ לשחיתות. וונג טען כי הפער בין שכר הפוליטיקאים לשכר במגזר הפרטי הלך והתרחב, וכי בחלק מהמקרים בכירים בשירות הציבורי כבר משתכרים יותר משרים.