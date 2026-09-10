30 רובוטים יחליטו על חיי חיילים: התוכנית המדהימה של גרמניה

צבא גרמניה מעריך בימים אלה 30 כלי בינה מלאכותית שונים במטרה להאיץ את תהליכי קבלת ההחלטות של המפקדים בשדה הקרב. הצעד המבצעי מיועד להביא לפריסת אב טיפוס ראשון של המערכת במהלך שנת 2027, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

הצורך הדחוף בטכנולוגיה הזו התחדד בעקבות הלחימה באוקראינה, שבה רחפנים ולוויינים מציפים את המפקדות בזרימת נתונים בלתי פוסקת. היקף המידע הופך את שדה הקרב לשקוף מאי פעם, אך יוצר עומס שאינו מאפשר לבני אדם לעבד את הנתונים במהירות הנדרשת לקבלת החלטות מבצעיות בזמן אמת.

"החקירה נמשכת, ואני אופטימי שיהיה לנו אב טיפוס ברבעון השני של 2027", אמר ראש פיקוד הסייבר של הצבא הגרמני, סגן אדמירל תומאס דאום. דאום ציין כי לאחר בחינת אב הטיפוס, היעד הצבאי הוא להגיע להטמעה מבצעית מלאה של המערכות בשנת 2028.

מרבית הכלים הנבחנים מפותחים על ידי חברות גרמניות מקומיות, לצד ספקים אירופיים בודדים כמו חברת צ'אפס ויז'ן הצרפתית. במקביל, דאום פסל מנגד את רכישת מערכת מייבן של חברת פלנטיר האמריקאית, אף על פי שהיא משמשת כיום את צבא ארצות הברית ואת מפקדות נאט"ו לניתוח צילומי אוויר ווידאו.

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ההחלטה הגרמנית החליטה לפסול את הטכנולוגיה האמריקאית משקפת חשש גובר באירופה מפני תלות טכנולוגית בארצות הברית ורצון לשמור על ריבונות מלאה בניהול המידע הביטחוני הרגיש. הסתייגות זו התחזקה גם על רקע המתיחות הפוליטית והחשש משינויים במדיניות החוץ האמריקאית, בעקבות איומיו של הנשיא דונלד טראמפ לפרוש מברית נאט"ו.