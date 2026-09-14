מרגש: כך פתחו שנה הילדים שגדלו במציאות שאף אחד לא אמור להכיר

ילדי המלחמה: בין הילדים שחגגו את "הצלצול הראשון", היו כאלה שכל מה שהם זוכרים על העולם נספג בקולות של פיצוצים וצללים. בימים האחרונים, לרגע אחד, הכל נעצר. במקום הפחד, היה חיוך. במקום המקלט, היה ילקוט חדש על הגב.

ברוכים הבאים לבית הספר היהודי 'אור אבנר' חב"ד באודסה. פתיחת שנת הלימודים נשאה שם השנה משמעות מיוחדת: בין 127 ילדי בית היתומים 'משפחה' הלומדים בבית הספר, היו גם כאלה שנולדו ממש לפני שהמלחמה פרצה ומאז לא הכירו יום אחד בלי אזעקה, בלי מקלט, בלי הפחד שמסתתר מתחת לכל שגרה.

"מי היה מאמין שהמלחמה תימשך כל כך הרבה שנים", אומרים בצוות החינוכי, "אבל החיים חזקים מהכל - והילדים האלה הם ההוכחה הכי יפה לזה".

הרבנית חיה וולף, המנהלת את בית היתומים יחד עם בעלה הרב אברהם וולף, רבה של אודסה ודרום אוקראינה, הוסיפה בכאב: "אלה ילדים שגדלו לתוך מציאות שאף ילד בעולם לא אמור להכיר. והשבוע, למרות הכל, הם עשו צעד ענק קדימה - אל עבר העתיד שלהם, אל עבר החיים".

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תחת השלט הענק שזועק בגאווה "כולנו משפחה אחת!", עמדו הילדים שרו ורקדו וחיבקו את המחנכים שהם קוראים להם "אבא" ו"אמא".

"כל ילד שעולה היום לכיתה א' הוא ניצחון חיים למי שמנסה לכבות לנו את האור ואת התקווה", אמר הרב וולף. "אנחנו כאן כדי להבטיח שהילדים האלה יקבלו את מה שמגיע לכל ילד בעולם - חינוך, ביטחון, ובעיקר: ילדות, שמחה, צחוק, תקווה ואמונה שמחר יהיה יום טוב יותר".