סערה בארה"ב: האנדרטה לזכר קירק הושחתה בצבע אדום

10 10 0:00 / 0:13

ימים ספורים בלבד לאחר שהוצב, פסל הזיכרון של הפעיל השמרני והפרו ישראלי האמריקאי צ'רלי קירק הושחת בצבע אדום בפיניקס, אריזונה. הפסל נמצא כשהוא מכוסה בצבע מחוץ למטה הארגון שהקים קירק, Turning Point Action.

הפסל, שגובהו כשניים וחצי מטרים, הוצב ביום חמישי האחרון לציון שנה למותו של קירק, שנורה למוות במהלך אירוע של הארגון באוניברסיטת יוטה ואלי ב־10 בספטמבר 2025. לצד הפסל הוצב גם שלט הנצחה, שאף הוא הושחת בצבע. משטרת פיניקס אישרה כי קיבלה ביום ראשון בבוקר דיווחים על השחתת אתר ההנצחה. המשטרה פתחה בחקירה וביקשה מהציבור למסור מידע שעשוי לסייע באיתור האחראים. בשלב זה לא דווח על מעצרים.

צ'רלי קירק ( צילום: שאטרסטוק )

ב־Turning Point Action גינו בחריפות את המעשה. טיילר בויר, מנהל התפעול הראשי של הארגון, פרסם תמונות של הפסל המושחת וכינה את האירוע "פשיעה רדיקלית". הארגון הודיע כי בכוונתו לשקם את הפסל ולפעול יחד עם רשויות החוק לאיתור האחראים.

גם אריקה קירק, אלמנתו של צ'רלי קירק ומנכ"לית הארגון כיום, הגיבה להשחתה ואמרה כי הניסיון לפגוע במורשת בעלה דווקא יחזק את הקול שלו. בנוסף התחייבה שהפסל ישוקם ויוחזר למקומו.