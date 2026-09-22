המדינה הזאת משלמת לאזרחים כדי שיקראו ספרים – אבל הסכום מפתיע

סינגפור השיקה תוכנית חדשה שנועדה לעודד את הציבור לקרוא יותר ולהפחית את הזמן שמבלים מול מסכים. במסגרת התוכנית, המשתתפים מקבלים מטבעות וירטואליים עבור מפגשי קריאה.

על כל מפגש קריאה של לפחות 15 דקות מקבלים 20 מטבעות. עם זאת, ניתן לדווח על מפגש אחד בלבד בכל יום, ולכן כדי להגיע לתגמול צריך להשלים 50 ימי קריאה.

לאחר צבירת 1,000 מטבעות, ניתן לממש אותם עבור דולר סינגפורי אחד – סכום השווה לכ־2.36 שקלים. התוכנית הושקה כחלק ממאמץ רחב יותר של הרשויות בסינגפור לעודד הרגלי קריאה ולהתמודד עם השימוש הממושך ברשתות החברתיות.

באתר הרשמי של היוזמה נכתב כי "15 דקות ביום" הן דרך פשוטה לבנות הרגל קריאה. הרעיון הוא להפוך את הקריאה לפעולה יומיומית קטנה שקל להתמיד בה.

למרות שהתגמול הכספי קטן מאוד, מומחים שצוטטו ב'גרדיאן' הסבירו כי עצם השימוש במערכת של מטרות, צבירת נקודות ותגמול עשוי לסייע לאנשים להתחיל לקרוא ולהתמיד בכך.

כך, במקום לשלם סכום משמעותי עבור קריאת ספר, סינגפור מנסה להשתמש בתמריץ קטן כדי לעודד הרגל שעשוי להישאר גם אחרי שהתגמול מסתיים.