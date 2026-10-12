הרשויות בפולין עצרו חשוד שעל פי החשד תכנן התנקשות בראש הממשלה דונלד טוסק ובשר ההגנה ולדיסלב קושיניאק-קמיש.

המידע על התוכנית האפשרית עורר דאגה במערכת הביטחון המקומית, עד כדי כינוס ישיבה מיוחדת של גורמי הביטחון ביום ראשון.

לפי הדיווח ב-BBC, החשוד נעצר באזור שלזיה התחתית שבדרום-מערב פולין. דובר המתאם לשירותים המיוחדים במדינה, יאצק דוברז'ינסקי, מסר לתקשורת המקומית כי מדובר באזרח פולני.

החקירה נפתחה לאחר ששירות ההגנה הממלכתי, האחראי בין היתר לאבטחת בכירי השלטון, העביר למשטרה הודעת דואר אלקטרוני שכללה מידע על תקיפה אפשרית נגד שני הבכירים. בעקבות המידע שהתקבל, החלו הרשויות לבחון את האיום ולפעול לסיכולו.

במשרד הפנים הפולני אישרו כי התקבל מידע מהימן על אפשרות לפגיעה בטוסק ובשר ההגנה. גורמי הביטחון התייחסו לאיום ברצינות רבה, ודובר מטעם השירותים המיוחדים הדגיש כי קיים חשש ממשי שהאיומים אכן יתממשו.

ראש הממשלה טוסק הודה לכוחות המשטרה על פעולתם, ושיבח את מעצר החשוד כפעולה מהירה ונחושה.

טוסק מכהן כראש ממשלת פולין מאז שנת 2023, לאחר שכבר עמד בראש הממשלה בשנים 2007–2014. בהמשך כיהן גם כנשיא המועצה האירופית, בין השנים 2014 ל-2019.

נכון לפרסום הדיווח, לא נמסרו פרטים נוספים על זהות החשוד, המניע המיוחס לו או מועד אפשרי שבו תוכננה התקיפה. המתיחות בין המערב לרוסיה הגיע לאחרונה לשיאים חדשים כאשר טילים וכטב"מים חודרים כמעט מדי יום לשמי מערב אירופה ומדינות נאט"ו, המשטרה בשלב זה בוחנת את כלל הכיוונים.