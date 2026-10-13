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טבילת האש

"כבוד לשרת את טראמפ": הדוברת החדשה ערכה תדרוך ראשון בבית הלבן

דוברת הבית הלבן הטרייה, קייטי זכריה, ערכה את תדרוך העיתונאים הראשון שלה בבית הלבן | הנשיא הודיע לאחרונה על מינויה במקום קרוליין לוויט, וכינה אותה "תומכת נאמנה ומבריקה" (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

דוברת הבית הלבן הטרייה, קייטי זכריה, ערכה את תדרוך העיתונאים הראשון שלה בבית הלבן ואמרה שזה "כבוד" לשרת את הנשיא .

זכריה הזכירה את העצרת שקיים טראמפ ביום שני בערב בעיר יאנגסטאון שבאוהיו, ושיבחה את השפעתו של טראמפ על כלכלת .

כזכור, הנשיא הודיע לאחרונה על מינויה של קייטי זכריה לתפקיד דוברת הבית הלבן, במקום קרוליין לוויט שעזבה את התפקיד באוגוסט האחרון. זכריה, יועצת תקשורת בחברת המדיה של טראמפ, תעמוד במרכז מערך ההסברה של הממשל ותהיה אחראית לתדרוכים לעיתונאים ולהעברת מסרי הנשיא לציבור.

הנשיא דונלד טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

טראמפ הודיע על המינוי ברשת החברתית שבבעלותו, שבה כתב כי זכריה היא תומכת "נאמנה ומבריקה" שלו, והביע ביטחון כי תצליח בתפקידה החדש. זכריה הודתה לנשיא על הבחירה בה ואמרה כי מדובר בכבוד הגדול בחייה.

זכריה היא עורכת דין ופרשנית שמרנית שהופיעה בתוכניות של רשת פוקס ניוז. לפני שהצטרפה לחברת המדיה של טראמפ, שימשה תקופה קצרה כדוברת במשרד לביטחון המולדת האמריקני.
ארה"בדונלד טראמפהבית הלבןעיתונאיםקרוליין לוויט

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