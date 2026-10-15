עובד לשעבר בחברת הבינה המלאכותית OpenAI חשוד שהטמין מכשיר הקלטה בחדר ישיבות של בכירי החברה בסן פרנסיסקו, לאחר שנעזר בחשבון צ'אט ג'יפיטי של אשתו כדי ללמוד כיצד לבנות את המכשיר ולהסתירו.

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