 דלג לתוכן הראשי
בעזרת צ'אט ג'יפיטי

ריגול בענקית הבינה המלאכותית: מהנדס הטמין מכשיר הקלטה בחדר הישיבות

מהנדס לשעבר בחברת OpenAI נעזר בצ'אט ג'יפיטי כדי ללמוד כיצד לבנות ולהסתיר מכשיר הקלטה, שאותו הטמין לכאורה בחדר ישיבות של בכירי החברה (מעניין)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

עובד לשעבר בחברת הבינה המלאכותית OpenAI חשוד שהטמין מכשיר הקלטה בחדר ישיבות של בכירי החברה בסן פרנסיסקו, לאחר שנעזר בחשבון צ'אט ג'יפיטי של אשתו כדי ללמוד כיצד לבנות את המכשיר ולהסתירו.

לפי התביעה הפדרלית ב, המהנדס עבד א-רחמן אל-פוזאן, אזרח סעודי, הזין לצ'אטבוט בימים שקדמו לאירוע שאלות בנוגע לבניית מכשיר הקלטה רציף, האזנה בזמן אמת והורדה ומחיקה של הקלטות.

על פי החשד, בסביבות 28 בספטמבר הסתיר אל-פוזאן את המכשיר מאחורי טלוויזיה בחדר ישיבות של הנהלת החברה, זמן קצר לאחר שהצ'אטבוט סיפק בחשבון של אשתו הוראות להרכבתו.

אשתו של החשוד לא הואשמה במעורבות בפרשה.
ארה"בחשדטכנולוגיהבינה מלאכותיתמהנדס

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיואודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר