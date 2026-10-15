עובד לשעבר בחברת הבינה המלאכותית OpenAI חשוד שהטמין מכשיר הקלטה בחדר ישיבות של בכירי החברה בסן פרנסיסקו, לאחר שנעזר בחשבון צ'אט ג'יפיטי של אשתו כדי ללמוד כיצד לבנות את המכשיר ולהסתירו.
לפי התביעה הפדרלית בארצות הברית, המהנדס עבד א-רחמן אל-פוזאן, אזרח סעודי, הזין לצ'אטבוט בימים שקדמו לאירוע שאלות בנוגע לבניית מכשיר הקלטה רציף, האזנה בזמן אמת והורדה ומחיקה של הקלטות.
על פי החשד, בסביבות 28 בספטמבר הסתיר אל-פוזאן את המכשיר מאחורי טלוויזיה בחדר ישיבות של הנהלת החברה, זמן קצר לאחר שהצ'אטבוט סיפק בחשבון של אשתו הוראות להרכבתו.
אשתו של החשוד לא הואשמה במעורבות בפרשה.