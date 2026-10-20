נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, יוצא בהצעה לוושינגטון, במסגרתה מביעה קייב נכונות להקפיא לחלוטין את גל התקיפות נגד מתקני אנרגיה ובתי זיקוק בשטח רוסיה. התנאי האוקראיני: אספקה אמריקנית סדירה של טילי יירוט למערכות ההגנה האווירית מסוג 'פטריוט'.

"אוקראינה מסוגלת לחדול מתקיפת בתי זיקוק ברוסיה, ובתנאי שנקבל סיוע אמריקני באספקת טילי פטריוט לאותו פרק זמן בדיוק", הבהיר זלנסקי את ההצעה שמטרתה להבטיח מענה נגד מטחי הטילים הרוסיים.

האיתות מצדו של זלנסקי מגיע ברקע דיווח בעיתון 'הוושינגטון פוסט', המסתמך על גורמים המעורים בפרטים, לפיו ממשלו של הנשיא דונלד טראמפ בולם ומעכב כעת את אישור העברתם של המיירטים החיוניים לידי הצבא האוקראיני.

על פי הדיווח, הסוגיה הרגישה מונחת כעת לפתחו של שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת'. הגסת' נמנע עד כה מלאשר בקשות של מדינות בעלות ברית המבקשות להעביר טילים שברשותן לאוקראינה, אך בד בבד נמנע גם מדחייתן הרשמיתה - צעד שמותיר את מערך ההגנה של קייב בערפול ובדריכות מתוחה.

כזכור, הנשיא דונלד טראמפ תקף אתמול את זלנסקי ואמר: "הוא אינו רוצה לסיים את המלחמה הזו, וכנראה מעולם לא רצה בכך, זו מלחמה שמעולם לא הייתה צריכה לקרות. אם הייתי נשיא אז היא לא הייתה מתרחשת".

בריאיון שפרסם זלנסקי בסוכנות הידיעות בלומברג, הוא הגיב בחריפות להאשמות והטיח בטראמפ כי הוא פועל לטובת האינטרס הרוסי. "טראמפ מנסה לדחוף את אוקראינה להיכנע לרוסיה", אמר זלנסקי והזהיר מפני התפתחות מסוכנת: "אנחנו ניצבים כעת בפני ימים מסוכנים לקראת הבחירות בארה"ב. להערכתי ננקטו צעדים מתוכננים שנועדו לשכנע את אוקראינה להיכנע".