ישראל עוקבת אחריכם: המדינה שאסרה על שרים להשתמש בווייז

ראש ממשלת מלזיה אנואר איברהים,

משלת מלזיה הורתה לעובדי המדינה להפסיק באופן מיידי להשתמש באפליקציית הניווט ווייז, בעקבות חשש מפני חשיפת מידע אישי ונתוני מיקום לגורמים בישראל. ראש הממשלה, אנואר איברהים, הודיע על המהלך לאחר דיון בוועדת הסייבר הלאומית, והמליץ לעבור לאפליקציית ניווט מקומית שפותחה במדינה.

לפי הדיווחים במלזיה, ההחלטה התקבלה בישיבת ועדת הסייבר הלאומית שנערכה ב־20 באוקטובר, בראשות ראש הממשלה. למחרת פורסמה הנחיה רשמית האוסרת על עובדי השירות הציבורי להשתמש באפליקציה, ומנהלי משרדי הממשלה והמחלקות השונות נדרשו להבטיח את יישומה באופן מיידי. החשש שהציג איברהים נוגע למקור הישראלי של ווייז ולמסגרת המשפטית שלטענת הממשלה חלה על הטיפול במידע הנאסף באמצעותה. לדבריו, נתוני התנועה והמידע האישי של המשתמשים עלולים להיות חשופים לסיכונים ביטחוניים. "איננו יכולים להתפשר על אבטחת המידע והזהות של אזרחינו", כתב ראש הממשלה לאחר הדיון.

וויז ( צילום: שאטרסטוק )

ווייז פותחה בישראל בשנת 2006, והתבססה על דיווחי נהגים בזמן אמת לצד נתוני מיקום, כדי לספק מידע על עומסי תנועה, תאונות וחסימות כבישים ולהציע מסלולים חלופיים. בשנת 2013 רכשה גוגל את החברה תמורת כמיליארד דולר, והאפליקציה הפכה לאחד מכלי הניווט המוכרים בעולם.

במלזיה מבקשים כעת לקדם חלופה מקומית בשם טוג'ו, שפותחה בשיתוף רשות הכבישים המהירים במדינה. האפליקציה מציעה ניווט והכוונת מסלולים, מידע על זמני הגעה, נתוני תנועה בזמן אמת, מידע על אגרות כביש, מצלמות תנועה וסיוע בדרכים. הממשלה מעודדת את השימוש בה במטרה לצמצם את החשש מפני חשיפת מידע רגיש לפלטפורמות זרות.

מלזיה, מדינה בעלת רוב מוסלמי, תומכת בעקביות בסוגיה הפלסטינית ואינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל. ההחלטה הנוכחית משתלבת בעמדה זו, אך הממשלה הציגה אותה גם כחלק מהמאמצים להגן על המידע הממשלתי ולחזק את עצמאותה הטכנולוגית של המדינה.